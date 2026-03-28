Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Bursa, Konya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden sürü sahipleri, üstün kan değerlerine sahip bu koçun yavrularından almak için sıraya girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araştırmaları ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde 25 Mart Çarşamba günü düzenlenen 83. Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni’nde koç, 1 milyon 110 bin liraya alıcı bulmuş ve rekor kırmıştı.

Çetin Bir Rekabet Ortamı

Koçu alan Emre Sömer, açık artırmaya her yıl katıldığını ve geçen yılki 246 bin liralık şampiyon koç için de mücadele ettiğini söyledi. Sömer, “Bu yıl 120 koç arasından en iyisini seçtik. Koçun üstün kan değerleri ve fiziksel özellikleri diğer üreticilerin de ilgisini çekti, satış çok çekişmeli geçti” dedi.

Koçun satış fiyatının yüksek olduğunu kabul eden Sömer, “Bazen geleceğe yatırım yapmak için bu tür rakamları gözden çıkarmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sürüye Dahil Edilen Koçun Önemi

Sömer, koçun sürüye katılmasının işletmesini ileriye taşıyacağını belirtti:

“Koçtan doğacak kuzuların et verimi ve kan değerleri çok yüksek olacak. Koç için en iyi koyunlarımızı ayırdık ve birkaç gün dinlendikten sonra çiftleştireceğiz. Bu tür değerli hayvanları özel bölmelerde çiftleştiriyoruz.”

Talepler Yağdı

Açık artırmanın hemen ardından telefonlarının susmadığını belirten Sömer, “Şu anda ülkenin farklı illerinden 150 talep geldi. Herkes bu üstün kan özelliklerini sürüsüne katmak istiyor. Erkek kuzuların fiyatı 30 bin, dişi kuzular 27 bin lira. Koçumuzun ilk kuzuları 8-10 ay sonra doğacak ve bir yıllık siparişlerimiz neredeyse doldu” diye konuştu.