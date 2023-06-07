Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü binası kontrollü şekilde yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansırken yıkım akıllara depremi getirdi.

Zile ilçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, eski olduğu için yeni yapılan binaya taşınarak yıkımına karar verildi. Geçtiğimiz günlerde kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın yıkım anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkım esnasında etraf adeta toz duman olurken, binanın yıkılması 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde sarsıntı ile yıkılan binaları akıllara getirdi.