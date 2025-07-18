Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

31 Temmuz 2025’e kadar: Sadece 15 TL

1 Ağustos 2025’ten sonra: B sınıfı ehliyet için 7.438 TL Volkswagen AG’den Doğuş Otomotiv’e Uluslararası Distribütörlük Yetkisi İçeriği Görüntüle

Vatandaşların mağdur olmamaları adına işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda yetkililer uyarıyor. Özellikle temmuz sonuna doğru Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluk artması bekleniyor.

Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Belgeler (2025)

Standart Yenileme İçin:

Kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı)

Sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösterir belge ya da yazılı beyan

Ehliyet yenileme harcı: 15 TL

Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden otomatik sorgulanır)

Öğrenim belgesi (e-Devlet üzerinden kontrol edilir)

Kayıp/Çalıntı/Yıpranma Durumlarında Ek Olarak:

Mevcut ehliyetiniz (eğer varsa)

Yenileme gerekçesini belirten başvuru

Ücret Ödemesi Nereden Yapılır?

Ehliyet yenileme harcı;

Vergi daireleri,

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın online sistemi

Bankalar (Ziraat, VakıfBank, Halkbank, İş Bankası vb.) üzerinden yatırılabilir.

Ayrıca ödeme sonrası alınan dekont, başvuru sırasında ibraz edilmelidir.

Nasıl Randevu Alınır?

Randevular https://randevu.nvi.gov.tr adresinden veya ALO 199 çağrı merkezi üzerinden alınabiliyor.

Randevusuz işlem yapılmamaktadır.

3 Milyon Kişi Hâlâ Yenilemedi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 211 bin 157 kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişilerin 1 Ağustos 2025’e kadar başvuruda bulunmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak ve yasal olarak araç kullanamayacaklar.

Son Hatırlatma:

Ehliyetini henüz yenilemeyenler için 31 Temmuz 2025 son şans. Hem yasal yaptırımlardan kaçınmak hem de 7.438 TL yerine sadece 15 TL ödemek isteyenlerin işlemlerini en kısa sürede tamamlaması gerekiyor.