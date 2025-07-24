Olayın ardından sosyal medya adeta alev aldı. Görgü tanıkları, cismin bir anda ortaya çıktığını ve hiçbir ses çıkarmadan hızla kaybolduğunu ifade etti. Cisim, çevreyi aydınlatacak kadar güçlü bir ışık yayarken, bazı vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve kişisel cihazlara ait kayıtlar incelemeye alındı.

Sosyal medyada olaya ilişkin çok sayıda yorum yapılırken, bazı kullanıcılar cismin bir meteor olabileceğini savundu. Ancak ışığın hareket şekli ve ani kaybolması, bu ihtimali sorgulattı. UFO ve benzeri tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgilenen bazı amatör gözlemciler, cisimle ilgili görüntüleri analiz etmeye başladı.

Henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken, konunun hem yerel hem de ulusal düzeyde ilgili kurumlarca takip edildiği öğrenildi. Uzmanlar, doğa olayı, uydu parçası veya insan yapımı bir cisim olasılıklarını da göz önünde bulundurarak detaylı bir inceleme başlattı.