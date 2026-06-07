Bir ay süren yoğun seçim kampanyalarının ardından, ülke genelindeki 2 bin 5 seçim merkezinde oy verme işlemleri sürüyor. Vatandaşlar saat 20.00’ye kadar oylarını kullanabilecek; ardından sandıklar kapanarak oy sayım sürecine geçilecek.

Ermenistan İçişleri Bakanlığı Göç ve Vatandaşlık Hizmeti tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede toplam 2 milyon 485 bin 851 kayıtlı seçmen bulunuyor. Yeni parlamentoda yer alabilmek için bu yıl 2'si ittifak, 16'sı siyasi parti olmak üzere toplam 18 siyasi oluşum yarışıyor.

Anketlerde Paşinyan Önde Ancak Tek Başına İktidar Zor

Kamuoyu yoklamaları, mevcut Başbakan Nikol Paşinyan ve liderliğini üstlendiği Sivil Sözleşme Partisi’nin seçim yarışını ilk sırada götürdüğünü gösteriyor. Ancak analistler ve anket sonuçları, Paşinyan’ın sandıktan birinci çıksa dahi parlamentoda tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine işaret ediyor.

Paşinyan’ın bu seçimdeki en güçlü rakibi ise "Güçlü Ermenistan" ittifakının lideri, Rusya-Ermenistan ekseninde tanınan ünlü iş adamı Samvel Karapetyan. Kara para aklama, vergi kaçırma ve anayasal düzeni devirmeye çağrı suçlamaları nedeniyle ev hapsinde tutulan milyarder Karapetyan’ın yerine ittifak listesinin başında yeğeni Narek Karapetyan yer alıyor.

Seçim sabahı Başbakan Paşinyan oyunu başkent Erivan'da kullanırken, muhalefet kanadının öne çıkan ismi Narek Karapetyan ise Taşir kentinde sandık başına gitti.

MSK: "Süreç Sakin ve Şeffaf İlerliyor"

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Vahagn Hovakimyan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada seçimlerin normal seyrinde başladığını duyurdu. İlk saatlerde yaşanan bazı teknik aksaklıkların ekiplerce hızla giderildiğini belirten Hovakimyan, şu ifadeleri kullandı:

"Barışçıl, sakin ve şeffaf bir seçim süreci geçirilmesini temenni ediyorum. Dileğimiz, yasalara uygun, adil ve başarılı seçimlerin gerçekleştirilmesidir."

Hovakimyan ayrıca, sorunsuz bir organizasyon için teknik ekipmanlardan sorumlu 4 bin görevli ile yerel komisyonlarda yer alan yaklaşık 16 bin üyeye seçim öncesinde kapsamlı eğitimler verildiğini sözlerine ekledi.

Geçmiş Seçimlerde Ne Olmuştu?

Ermenistan, bir önceki genel seçimler için 20 Haziran 2021 tarihinde sandık başına gitmişti. Erken seçim olarak tarihe geçen o süreçte:

Kayıtlı Seçmen: 2 milyon 595 bin 512

Sandığa Giden Seçmen: 1 milyon 281 bin 997

Yarışan Siyasi Güç Sayısı: 21 parti, 4 ittifak (Toplam 25 oluşum)

2021 yılındaki o seçimlerden galibiyetle çıkan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, parlamentoda sağladığı çoğunlukla yeniden hükümeti kurma görevini üstlenmişti. Bugünkü seçimlerin ardından Ermenistan siyasetinde nasıl bir dengenin kurulacağı ise sandıkların açılmasıyla netlik kazanacak.