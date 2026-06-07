Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Alanda üyelerle sohbet eden Hakan Safi, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Safi, "Kongre üyelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı. 17.00’ye kadar buradayız. Çok büyük kalabalık var. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hakan Çalhanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Seçimden sonra inşallah daha da yapacağız. Kongremiz Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun" diye konuştu.