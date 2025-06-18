İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak bölge genelinde saldırgan politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “İsrail, İran’daki bazı hedeflere saldırarak, İran içinde suikastler düzenleyerek, haydutluk sahasını biraz daha genişletti. İran; hukuk tanımayan, kural tanımayan, ilkesi olmayan, şımarık, şımartılmış, gözü dönmüş bir ülke tarafından açık şekilde saldırıya uğramıştır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze, Suriye, Lübnan, Yemen ve son olarak İran'a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayacağını belirterek, “Bu insanlık dışı saldırganlığın durması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da sabırla devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Orta Doğu’da barış, iş birliği ve güvenlikten yana olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin” diyerek net bir mesaj verdi.

Konuşmasının iç siyaset bölümünde ise ana muhalefet partisi CHP’ye ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, “İstanbul’a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Türkiye’nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor” ifadelerini kullandı.

CHP’yi etkin pişmanlığa davet eden Erdoğan, “Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten bir an önce vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Özel'in patronaj ilişkisinden kendisini ve partisini kurtarmasını ve en kısa zamanda Türkiye’nin gerçek meselelerine geri dönmesini ümit ediyoruz” dedi.

Savunma sanayiine de değinen Cumhurbaşkanı, “Savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefimize ulaşana kadar, sabırla, kararlılıkla, azimle ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.