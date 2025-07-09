CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de destek verdiği bu talebe önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek geldi.

AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin duruşmaların canlı yayınlanması yönündeki sözlerine ilişkin, “Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim” ifadelerini kullandı.

Bahçeli: "Canlı yayınlansın, iddianame hızla hazırlansın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmamoğlu ve Özgür Özel’in çağrısına destek vererek, duruşmaların şeffaflıkla kamuoyuna sunulmasını istemişti. Bahçeli, "Duruşmalar canlı yayınlansın. İddianame süratle hazırlanmalı ve en kısa sürede tamamlanmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Tunç: "TBMM takdirinde"

Konuya ilişkin bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Bahçeli’nin çıkışına olumlu yaklaşan Bakan Tunç, “Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 183. maddesi uyarınca duruşmalarda görüntü alınması yasak. Ancak TBMM’nin takdiriyle yasal düzenleme yapılırsa bu mümkün olabilir. Sayın Bahçeli’nin hassasiyeti önemlidir; kamuoyu süreci tüm şeffaflığıyla izlemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu ve Özel: “Şeffaflık demokrasiye hizmet eder”

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel, daha önce yaptıkları açıklamalarda davaların kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun gözü önünde yürütülmesi gerektiğini savunmuş ve sürecin TRT’den canlı yayınlanması çağrısında bulunmuştu.

Gözler şimdi Meclis’te

Siyasi arenada geniş yankı uyandıran bu çağrılara art arda gelen desteklerin ardından gözler, konunun TBMM gündemine alınıp alınmayacağına çevrildi. Kamuoyunda ise “şeffaf yargılama” vurgusu güç kazanırken, mahkeme salonlarının kameralarla ne zaman buluşacağı merak ediliyor.