Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile baş başa, heyetler arası görüşmeler ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında ikinci evi olarak gördüğü Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Pakistan'ın kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek, Pakistan'ın kurucuları Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali'nin bugün de rahmetle yad ettikleri ortak kahramanlarından olduklarını dile getirdi.





"Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmada hemfikiriz"

Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale Zaferi'ne dair mısralarının herkesin hafızalarında olduğunu belirten Erdoğan, "Bu eşsiz tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009 yılında tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. Konseyimizin 7'nci toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık" diye konuştu. Ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandığını kaydeden Erdoğan, "Konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Farklı sektörlerden iş adamlarının katılımıyla bir iş forumu düzenlediklerini belirten Erdoğan, "Ekonomik iş birliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Sayın Başbakan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'la ticaret hacminin 5 milyar dolar hedefine ulaşması amacıyla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmasının kapsamını genişletmeyi değerlendirdiklerini söyledi.





"Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin göstergesi en zor zamanlardaki dayanışmamızdır"

Askeri diyaloğun ve savunma sanayii iş birliğinin ticaret ve yatırım ilişkilerini çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'da yürütülen projeleri ilerletme iradesini teyit ettiklerini aktardı. Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesinin zor zamanlardaki dayanışma olduğunu ve "asrın felaketi" olarak anılan 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



"Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi vurguluyoruz"

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a olan desteğimizi tekrar vurguluyoruz. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ dâhil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz" dedi.

FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesinin terörle mücadelede ortak kararlılığın en anlamlı sonuçları olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye Bursları, Yunus Emre Enstitümüz ve Maarif Vakfımız vasıtasıyla ülkelerimiz arasındaki dostluğun genç kuşaklarımıza aktarılması için çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.





"Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır"

Türkiye'nin ve Türk halkının dün olduğu gibi bugün de Keşmirlilerle dayanışma içinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinlilerin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretinde olduklarını dile getirdi.



Erdoğan'dan "1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devleti" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz."

Gösterilen misafirperverlik için Pakistan Başbakanı Şerif ve Cumhurbaşkanı Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür eden Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye teslim edeceği, yerli elektrikli otomobil Togg'un Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.