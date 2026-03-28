Erdoğan, “Bir aydır bölgemizi sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafı kadar tüm insanlık da ödüyor. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse, ödenecek fatura da kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın yanı sıra Türkiye’de yatırımı bulunan çok uluslu şirketlerin küresel CEO’ları ve uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantıda Erdoğan, katılımcılara Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini dinlemek ve şirketlerin gelecek vizyonunda ülkenin konumunu anlamak için bir araya geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı, son yıllarda küresel ekonominin salgın sonrası toparlanma, yeşil ve dijital dönüşüm, artan ticaret gerilimleri ve jeopolitik gelişmelerle şekillendiğine işaret etti. Erdoğan, enerji güvenliği ve tedarik zincirlerindeki aksamaların uluslararası ticaret rejiminde erozyona yol açtığını ve korumacı politikaların küresel kırılganlığı artırdığını vurguladı.

“Global Ekonomide Türkiye’nin Konumu” temasıyla düzenlenen toplantıda, 16 ülkeden imalat, teknoloji, enerji, finans, altyapı, sağlık, gıda ve havacılık gibi sektörlerden toplam değeri 1,2 trilyon dolar olan 23 uluslararası yatırımcıyla stratejik diyalog oturumları gerçekleştirildi. Erdoğan başkanlığında yapılan oturumlarda, Türkiye’nin küresel ekonomik sistemdeki rolü, yatırım potansiyeli ve uzun vadeli büyüme perspektifi kapsamlı şekilde ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik istikrar ve makroekonomik politikaları değerlendirirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye’nin enerji arz güvenliği, çeşitlendirme stratejileri ve enerji merkezi olma hedeflerini paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Türkiye’nin bölgesel istikrar ve güvenlikteki rolü ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme perspektiflerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantı, artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler ışığında, kamu ve özel sektör arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi, yatırım odaklı büyümeyi desteklemeyi ve Türkiye’nin küresel ekonomide bir “bağlantı noktası” olarak konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması, ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların hızlandırılması için somut iş birliği alanları ele alındı.