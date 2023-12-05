2023 yılını kan, gözyaşı, acı ve kederin yanı sıra ekonomik sıkıntılar içinde geride bırakıyoruz. Yılın son ayına geldik. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

Ukrayna’nın başında sırtını ABD ve AB’ye dayamış yahudi Volodemir Zelenski var. Orta Doğu’da Filistin’de ise 7 Ekim’den bu yana bebek, çocuk kadın demeden toplu katliam emrini veren başka bir siyonist olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu var.

Gazze’de tek canlı kalmayana kadar katliama devam edecek kadar gözünü kan bürümüş olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Kasım ayının son günlerinde 5-6 günlük ateşkesten sonra yine katliama başladı. Bütün bunların perde arkasında ise dünya silah üreticileri var.

Ürettikleri silahları satan ve insanların ölümüne sebep olan bu silah baronlarının bir kısmı Amerikalı ve AB ülkelerinin silah tacirleri. Ukrayna’ya da İsrail’e de gemiler ve uçaklar dolusu silah satıyorlar, hibe ediyorlar. Dünyada barışı korumak için kurulan Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatı ise hiçbir işe yaramayan, sözü geçerli olmayan bir kurum… ABD veto ediyor diye “ateşkes” çağrısı yapamayacak kadar aciz! İşte böyle bir ortamda “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyebilen tek ülke Türkiye’ye de her an bir operasyon hazırlığı var.

Amerikaların düşünce kuruluşlarından birçoğunun yayınladığı “Büyük Orta Doğu Projesi” haritaları, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerini yapay bir devletin parçası şeklinde gösteriyor. Batı komşumuz Yunanistan devlet televizyonlarında yayınlanan bölgesel haritada ise; Trakya tamamen Yunan toprağı...

”Ateşle barut yan yana gelmez” diye bir Türk atasözü var. Amerika Türkiye’nin güneyinde bir yapay uydu devlet oluşturmak için her yıl terör örgütlerine milyarlarca dolarlık silah veriyor. Yunanistan’ın Türkiye ye bakan bütün kritik şehirlerinde ise A’dan Z’ye nükleer silahlarla donatılmış Amerikan askeri üsleri kurulmuş.

Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen müttefk diye bildiğimiz ABD ve Batı büyük bir tehdit unsuru olarak karşımızda. Küresel güçlerin hedefndeki ülkeler, bir yandan askeri, bir yandan da fnansal kriz çemberinin içine çekiliyor ve devletlere ağır ekonomik yaptırımlar uygulanıyor. KAMU ZAMLARI Yüksek enfasyonun sebebi kamu uygulamaları mı? Türkiye’de hükümetlerin yıllardır sürdürdüğü bir gelenek var.

Her yeni yıla girmeden bir ay önce, uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden emlak vergisine, pasaport harçlarından trafk cezalarına kadar uygulanacak yeni zamları ilan ediyor. Bir taraftan enfasyon hedef koyan bürokrasi, diğer taraftan enfasyon hedef rakamın üzerinde bir vergi zammı ilan ediyor. 2024’e gererken yeni yıl zamları maliye tarafından açıklandı.

Zam artışı yüzde 58.46. Merkez Bankası 2024 yılı tahmini enfasyon ise yüzde 36 olarak açıkladı. Peki, bu nasıl gerçekleşecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni yıl zam oranlarını açıklaması kamu ve özel sektörde iğneden ipliğe her hizmet üreticisinin, üretimden tüketime zam zinciri oluşturması anlamına geliyor. Hükümetin piyasaları istikrarlı tutma politikası zam yapma hedeferiyle çakışıyor. Devletin yeni yılda uygulayacağı hizmetler için açıkladığı zam oranların yüksel olması halkın enfasyona ezdirilmesi sonucunu doğuruyor. Bu sistem zengini daha zengin yaparken sabit gelirliyi sefalete sürüklüyor.

Bu zam oranlarından sonra asgari ücret tespit komisyonu da taleplerini ona göre sıralıyor. Hükümet alacağı zamları açıklarken, işçiye memura, emekliye verilecek zam oranlarının aynı seviyede tutmaması adalet ilkesine ne kadar uygun bir karar oluyor? Hükümet eliyle vergi ve hizmet zamları piyasaya katlanarak yansıdığı için enfasyon canavarını hortlatıyor.

TÜRKİYE BÖLGESEL ENERJİDE KİLİT ÜLKE

Ekovitrin, Aralık / 2023 sayısında Temiz enerjiyi gündeme getiriyor. Enerji transferi ve üretim konusunda bölgesel güç olan Türkiye; Asya ile Avrupa arasında enerji hatları oluşturuyor.

Bu sayımızda Güneş enerjisi sektörünün ihtiyaç duyduğu taşıyıcı sistemleri üreten Solarred Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Aslan ile yapılan özel röportaja yer veriyoruz.

Türkiye’nin dünyada en tanınan markası THY’nin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın haberi ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın kadın girişimciler için yaptığı çalışmaları sayfalarımıza taşıdık. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Gülerin fındığın 200 yıllık makus talihini yenmek için geliştirdiği proje ise dikkatle okunacak haberlerden biri. Ekovitrin 1 Ocak 2024’te 24’üncü yaşına girecek.

Tüm ekibimizle ve katkıda bulunan yazarlarımızla yeni yılda yine ülkemizin ekonomi gündemine ışık tutmaya devam edeceğiz. Yine günün her dakikası dünyada olup bitenleri öğrenmek istiyorsanız www.ekovitrin.com haber portalımızın İOS ve Android sürümlerini telefon ve tabletlerinize ücretsiz indirebilirsiniz.

Sağlıkla kalın.