2025; sağlık, mutluluk, huzur ve refah bir arada, tüm savaşların son bulduğu, anne gözyaşının dindiği bir yıl olsun. 2025 yılına girerken asgari ücret yüzde 30 artış oranıyla açıklandı. Enflasyonun yüzde 45’ler bandında seyrettiği piyasa ortamında asgari ücret artışı, çalışan kesimi şaşırttı.

Herkes asgari ücrette 2025 yılı için ilan edilen yüzde 43,93'lük “Yeniden Değerleme Oranı”nda bir artış bekliyordu. Şimdi bütün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeniden Değerleme Oranı”nı 43,93'ten yüzde 30’a çekebileceği hususuna odaklandı. Asgari ücretliler oran üzerinden yeni ma aşını 1 Şubat’ta alacak.

Ancak çarşı pazarda etiketler birden bire Şubat’ı beklemeden değişiverdi. İğneden ipliğe, raflardaki ürün fiyatlarında neredeyse 2-3 kata varan artışlar gözlendi. Ticari ahlâkı olmayan, haksız kazancı meşru gören fırsatçılar 2025’e girmeden etiketleri keyfi olarak değiştirmeye başladı. Çarşı pazarda denetimler yetersiz. Belediye zabıtaları çarşı pazar fiyat denetimlerinden çekildi. Ticaret Bakanlığı’nın kısıtlı kadrosu denetimleri ne kadar sıklaştırsa da kesilen cezalar yetersiz kalıyor.

FIRSATÇILIK VE STOKÇULUK YAPANLAR AĞIR CEZALANDIRILMALI

Fahiş fiyat uygulayan herkes alenen gaspçı lık yapmaktadır… Fahiş fiyat uygulayan tüm iş yerlerinin kapısına en az 2 ay kilit vurulmalı. Para cezasının yanısıra fırsatçılık ve tefecilik yapanlara hapis cezası getirilmeli. Ülkeyi yö neten tüm kadrolar ve muhalefet gaspçılığa karşı tek vücut, tek yürek olmalı. Fırsatçılık yapanlar ticaretten men edilmeli. Artık bıçak kemiğe dayandı. Fırsatçılığa göz yuman kim olursa olsun toplumdan tecrit edilmeli.

OCAK SAYIMIZDA ÖNE ÇIKANLAR

Değerli Ekovitrin okuyucuları; 25 yıldır ara lıksız ekonomi haber dergiciliğinde uzman kadromuzla iş dünyasının aynası olmayı başardık. Birçok ilklere imza attık. İşimize yalan hile bulaştırmadık. Daima doğruları yazmaya özen gösterdik. İş dünyasının en çok beğenilen yayınlarından biri olmayı başardık.

301. Sayımızda Eczacıbaşı Holding Yöne tim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı ile iş insanlarının sorumlulukları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Jeopolitik konumuyla dünyanın lojistik üssü haline gelen Türkiye’de inovasyonla büyüyen şirketler giderek adından söz ettiriyor. Mersin’den dünyanın dört bir yanına hizmet götüren Arıç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Arıç ile sektörün durumunu konuştuk.

Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan Halkbank ‘’Gençlik Zirvesi’’ düzenledi. Genel Müdür Osman Arslan girişimci genç lere verdikleri destekleri açıkladı.

Turquality uzmanı Dr. Salim Çam , 2025 yılı lojistik sektörü için Turguality desteklerini Ekovitrin’e yazdı.

SURİYE’NİN GELECEĞİ

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, ABD’nin iç politik dinamiklerinden Rusya ve İran’ın et kisine kadar geniş bir yelpazede Ekovitrin’e çarpıcı tespitlerde bulundu.

Prof. Dr. Karaca, “ABD’nin yeni Başkanı Trump’ın ‘Suriye’nin Anahtarı Türkiye’dir’ Sözü Önemli, Ancak Türkiye Tek Başına Şekillendirme Yapamaz” dedi.

Günün her dakikası dünyada olup bitenleri sizlere ulaştıran www.ekovitrin. com sitemizi İOS ve android cihazlarınıza ücretsiz indirip takip etmenizi öneriyoruz. Sağlıkla kalın.