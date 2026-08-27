Piyasaların ana gündem maddesini, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yarın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşma oluşturuyor. ABD’de enflasyonun halen %2’lik hedefin üzerinde seyretmesi sebebiyle, Warsh’ın para politikasının geleceğine ve faiz patikasına dair vereceği mesajlar altın fiyatlarının yönü açısından kritik önem taşıyor.
27 Ağustos 2026 Güncel Altın Satış Fiyatları
Güne ons tarafında 4.627 dolar, gram tarafında ise 7.161 TL seviyesinden başlayan altın piyasasında sabah saatleri itibarıyla satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
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Ons Altın: 4.627,15 $
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Gram Altın: 7.161,95 TL
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Çeyrek Altın: 11.680,00 TL
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Yarım Altın: 23.354,00 TL
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Tam Altın: 46.458,70 TL
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Cumhuriyet Altını: 46.536,00 TL
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Gremse Altın: 116.503,04 TL