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Altın Piyasasında Yön Yeniden Yukarı Döndü: Gözler Fed ve Jackson Hole’da

Güne ons tarafında 4.627 dolar , gram tarafında ise 7.161 TL seviyesinden başlayan altın piyasasında sabah saatleri itibarıyla satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Piyasaların ana gündem maddesini, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yarın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı konuşma oluşturuyor. ABD’de enflasyonun halen %2’lik hedefin üzerinde seyretmesi sebebiyle, Warsh’ın para politikasının geleceğine ve faiz patikasına dair vereceği mesajlar altın fiyatlarının yönü açısından kritik önem taşıyor.

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