Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde muhtarların talepleri masaya yatırıldı.

Gölpazarı ilçesinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep, görüş ve önerileri dinlenerek ilçede yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Gölpazarı'nın ihtiyaçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar istişare edildi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 'Muhtarlarımızın görüş, talep ve önerilerini dinleyerek ilçemiz ve hemşerilerimiz için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. İstişare ve ortak akılla, Gölpazarı'mız için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.