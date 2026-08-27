Mevcut müşteriler için bireysel kredi faizlerinin aylık %2,79 ile %5,00 bandında seyrettiği mevcut finansal konjonktürde, bankacılık sektörü müşteri portföyünü genişletmek amacıyla sıfır faizli (veya sıfır kâr paylı) kredi ve nakit avans kampanyalarında vites büyüttü.

Ağustos 2026 itibarıyla güncellenen verilere göre, bankaların sunduğu faizsiz finansman fırsatları 140.000 TL limitine kadar ulaşırken; vadeler çoğunlukla 3 ila 6 ay arasında şekilleniyor.

Finansal Kurumların Güncel Sıfır Faiz / Kâr Payı Teklifleri

Banka Toplam Sıfır Faizli Limit Vade Seçeneği Ürün Dağılımı ve Detaylar Albaraka Türk 140.000 TL 6 Ay 100.000 TL İhtiyaç Finansmanı + 40.000 TL Finansman Kartı QNB 100.000 TL 3 Ay 25.000 TL İhtiyaç Kredisi + 25.000 TL Taksitli Nakit Avans + 50.000 TL Taksitli Ek Hesap Akbank 100.000 TL 3 Ay 25.000 TL Taksitli Avans + 75.000 TL Taksitli Artı Para Garanti BBVA 100.000 TL 3 Ay 50.000 TL İhtiyaç Kredisi + 50.000 TL Taksitli Avans Hesap DenizBank 100.000 TL 3 Ay 65.000 TL İhtiyaç Kredisi + 25.000 TL Taksitli Nakit Avans + 10.000 TL Kurtaran Hesap TEB 75.000 TL 3 - 6 Ay 50.000 TL İhtiyaç Kredisi (6 Ay Vade) + 25.000 TL Taksitli Nakit Avans (3 Ay Vade) İş Bankası 55.000 TL 3 Ay 25.000 TL Taksitli Nakit Avans + 30.000 TL Ek Hesap Türkiye Finans 50.000 TL 3 Ay 50.000 TL İhtiyaç Finansmanı

Makroekonomik Değerlendirme ve Rekabet Dinamikleri

Bankaların yeni müşteri edinme maliyetlerini (CAC) düşürmek için dijital kanallar üzerinden kurguladığı bu kampanyalar, tüketicinin acil ve kısa vadeli likidite ihtiyacına geçici bir çözüm sunuyor. Ancak finans uzmanları, sıfır faizli imkanların büyük bölümünün ek hesap, taksitli avans ve kredi kartı tanımlamalarıyla entegre sunulduğuna dikkat çekiyor. Vadenin 3 ila 6 ay gibi kısa bir zaman dilimiyle sınırlandırılması ise bireysel tüketicilerin geri ödeme planlarını yaparken aylık taksit tutarlarının yüksek kalacağını göz önünde bulundurması gerektiğini gösteriyor.