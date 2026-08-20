Güçlü finansal performanslarını yatırımlarla desteklediklerini belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratan, çevresel dönüşümü ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Bugün 1.350'nin üzerinde çalışanı ve 7 üretim tesisiyle Türk ekonomisine katma değer sunan Kardemir Çelik, 2026 yılının ilk yarısında güçlü operasyonel performansını sürdürerek hem hasılatında hem de karlılık göstergelerinde önemli bir artış kaydetti. Şirketin hasılatı, 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,28 artarak 13,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde brüt kar 1,75 milyar TL, esas faaliyet karı ise 1,22 milyar TL oldu. FAVÖK ise yüzde 10,37 artışla 1,4 milyar TL seviyesine yükseldi. 30 Haziran 2026 itibarıyla şirketin toplam kaynakları yüzde 14 artışla 32,2 milyar TL seviyesine yükselirken, özkaynakları ise yüzde 8 artışla 11,2 milyar TL’ye ulaştı.

“Hasılatımızı artırırken geleceğin üretim altyapısına yatırım yapıyoruz”

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, demir-çelik sektörünün küresel ölçekte yoğun bir rekabet ortamından geçtiğine dikkat çekti. Bakırel, “Demir-çelik sektörü son yıllarda Çin kaynaklı arz fazlası ve düşük fiyatlı ihracat politikalarının yanı sıra artan enerji ve hammadde maliyetleri, korumacılık önlemleri ve Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi birçok faktörün etkisiyle yoğun bir rekabet ortamından geçiyor. Tüm bu zorlu koşullara rağmen hasılatımızı ve karlılığımızı artırmayı başardık. Güçlü finansal performansımızı yeni nesil üretim teknolojileri, katma değerli ürün yatırımları, ihracat odaklı büyüme stratejimiz ve yenilenebilir enerji projelerimizle desteklemeye devam ediyoruz. Bu yatırımlarla hem üretim süreçlerimizin verimliliğini artırmayı hem de daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratan, çevresel dönüşümü ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze alan yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Yeni büyük ebat profil hadde yatırımıyla ihracatta yüzde 25 büyüme hedefi

Kardemir Çelik’in büyüme stratejisinin merkezinde Ar-Ge, yenilenebilir enerji, düşük karbonlu üretim teknolojileri ve yüksek katma değerli ürünlerin yer aldığını belirten Bakırel, “Özellikle Avrupa, ABD, Kuzey Afrika ve gelişmekte olan pazarlarda daha güçlü bir konumlanma hedefliyoruz. Yeni pazar stratejilerimizi her ülkeye aynı ürünü sunmak yerine, her pazarın teknik ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmek üzerine kuruyoruz. İzmir Aliağa Bozköy’de yatırımı devam eden büyük ebat profil hadde tesisinin 2027 yılında devreye girmesiyle katma değerli ürün çeşitliliğimiz artacak ve üretim kapasitemiz daha da güçlenecek. Bu yatırımın katkısıyla ihracatımızda yaklaşık yüzde 25 büyüme öngörüyoruz. Esnek üretim kabiliyetimiz, uluslararası kalite sertifikalarımız ve 100’ü aşkın ülkeye uzanan ihracat ağımız sayesinde küresel pazarlardaki sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“Yenilenebilir enerji üretim gücümüzü 71,9 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz”

Türkiye’de elektrik tüketimi ve karbon salımı düşük demir-çelik üreticileri arasında yer aldıklarını vurgulayan Özlem Bakırel, çevreye duyarlı üretim teknolojilerine yaptıkları yatırımların hem maliyet avantajı hem de uluslararası rekabette önemli bir üstünlük sağladığını belirtti. Bakırel, “Bugün 19,7 MW’lık RES, 4 MW’lık GES ve haddehane tav fırını bacasındaki atık ısıdan elektrik üreten 1 MW kapasiteli ORC sistemimizle yenilenebilir enerji üretim gücümüzü 24,7 MW seviyesine ulaştırmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız GES, RES ve atık ısı geri kazanım projeleriyle toplam yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 71,9 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.