RUSAL'ın Ar-Ge Departmanı tarafından geliştirilen AP5M alaşımının patenti, Rusya Federal Fikri Mülkiyet Servisi (Rospatent) tarafından tescil edildi.

Özellikle deniz suyu gibi agresif ortamlarda AP5M alaşımı, koruduğu yapı ile — örneğin bir geminin su altında kalan gövdesi veya liman altyapısı — bir elektrokimyasal anot-katot çifti oluşturuyor. Bu çift, sürekli ve düşük seviyeli bir elektrik akımı meydana getirerek korunan yapının negatif elektriksel potansiyelde kalmasını sağlıyor ve böylece elektrokimyasal korozyonu önlüyor. Geliştirilen alaşım, petrol ve doğal gaz boru hatlarında da benzer amaç doğrultusunda kullanılabiliyor.

AP5M alaşımı, 2.580 Ah/kg'ın üzerinde bir akım kapasitesi sunarak yüksek seviyede koruma performansı sağlıyor. Alaşım aynı zamanda pasivasyona karşı dirençli olması sayesinde akım çıkışını azaltabilecek yalıtkan bir oksit filminin yüzeyde oluşmasının önüne geçiliyor.

Alaşım; zirkonyum, titanyum, galyum ve indiyum gibi nispeten yüksek maliyetli alaşım elementleri içermesine rağmen, mevcut alternatiflerle benzer fiyat seviyesinde sunulabiliyor ve müşteriler için maliyet etkin bir çözüm oluşturuyor. Daha yüksek akım kapasitesi sayesinde, aynı ürün ağırlığında daha uzun hizmet ömrü elde edilebiliyor veya gerekli koruma seviyesi korunurken metal tüketimi azaltılabiliyor.

RUSAL bünyesinde koruyucu anot ürünlerinin üretimi Volgograd Alüminyum Tesisi (VgAZ) tarafından gerçekleştiriliyor. Söz konusu ürünlerin üretimine 2020 yılında başlayan tesis, o tarihten bu yana Rusya pazarının önde gelen tedarikçilerinden biri haline gelmiş durumda.

Volgograd Alüminyum Tesisi Genel Müdürü Alexander Belotelov, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Ülkedeki liman işletmecilerinin giderek daha sıkı hale gelen gereksinimleri, bu yeni alaşımın geliştirilmesini gerekli kıldı. AP5M'in öncülleri olan ve Rusya'da 2005–2010 yılları arasında geliştirilen AP4N ve AP4NM alaşımları, günümüzün modern koruyucu anot sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performans seviyesini artık karşılayamamaktadır."