Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 2008 yılından bu yana süren 18 yıllık Şampiyonlar Ligi rüzgarı hasretine son verirken, kazandığı zaferle UEFA ülke puanı sıralamasına da çok kritik bir katkı sundu.

Fransa Deplasmanında Fırtına Gibi Başlangıç

Zorlu Parc OL’de oynanan rövanş mücadelesine son derece cesur ve kontrollü başlayan İsmail Kartal’ın öğrencileri, aradığı golü 24. dakikada buldu. Sahneye çıkan Vedat Muriç, yakaladığı fırsatı affetmeyerek temsilcimizi 1-0 öne geçirdi. İlk golün moraliyle baskısını artıran sarı-lacivertliler, bu golden sadece 4 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. 28. dakikada Mason Greenwood’un kullandığı kornerde harika bir kafa vuruşu yapan Archie Brown, skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi Lyon 61. dakikada Malick Fofana ile umutlansa da, Fenerbahçe savunmada disiplinli duruşunu koruyarak sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler Devler Ligi biletini kaparken, maçın ardından kasasına 18.62 milyon euro katılım bedeli koymayı da garantiledi.

UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum

Fenerbahçe'nin play-off turunu geçerek bonus puanları haneye yazdırmasıyla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki 9. sıradaki yerini perçinledi.

Sıra Ülke Puan 1 İngiltere 101.907 2 İtalya 87.732 3 İspanya 82.493 4 Almanya 80.259 5 Fransa 68.010 6 Portekiz 64.250 7 Belçika 58.650 8 Hollanda 52.062 9 TÜRKİYE 49.675 10 Polonya 44.825

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilcileriyle birlikte ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırması, önümüzdeki sezonlarda Avrupa devler arenasına doğrudan takım gönderme şansımızı artırmaya devam ediyor.