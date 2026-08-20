Haftanın ilk günlerinden itibaren seans içi verilere göre Beşiktaş hisseleri yüzde 45,65 değer kazanarak spor şirketleri arasında açık ara en yüksek haftalık getiriyi elde etti. BJKAS’ın yılbaşından bu yana toplam yükselişi de yüzde 64,42’ye ulaştı.

Beşiktaş’taki sert yükseliş, Borsa İstanbul’daki spor şirketlerinin genel performansına da yansıdı. BIST Spor Endeksi ağustos ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 16 yükselirken, endeksin yılbaşından bu yana getirisi yaklaşık yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Spor hisselerinde haftalık tablo

Haftalık performans sıralamasında Beşiktaş’ın ardından Trabzonspor ve Galatasaray geldi. Trabzonspor hisseleri yüzde 10,78, Galatasaray hisseleri yüzde 8,82 yükselirken, Fenerbahçe hisselerindeki haftalık artış yüzde 1,60 ile sınırlı kaldı.

Yılbaşından bu yana performanslara bakıldığında ise Beşiktaş yine zirvede yer aldı. BJKAS yüzde 64,42 değer kazanırken, Trabzonspor yüzde 5,61, Galatasaray yüzde 4,31 yükseldi. Fenerbahçe hisseleri ise aynı dönemde yüzde 7,31 geriledi.

Beş yıllık tabloda lider Fenerbahçe

Kısa vadeli performansta Beşiktaş öne çıkarken, beş yıllık getiriler incelendiğinde zirve Fenerbahçe’nin oldu.

Son beş yıllık dönemde Fenerbahçe hisseleri yüzde 183,40 değer kazanarak spor şirketleri arasında en yüksek getiriyi sağladı. Beşiktaş yüzde 161,57, Galatasaray ise yüzde 122,33 yükseldi.

Aynı dönemde Trabzonspor hisseleri ise yüzde 42,94 oranında değer kaybetti.

Bu veriler, spor hisselerinde dönemsel performansların uzun vadeli getirilerden önemli ölçüde ayrışabildiğini ortaya koyuyor. Beşiktaş’ın son dönemdeki güçlü yükselişi kısa vadeli tabloda dikkat çekerken, beş yıllık periyotta Fenerbahçe yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan spor şirketi oldu.

Finansal sonuçlarda Galatasaray ayrıştı

Spor şirketlerinin finansal sonuçları ise hisse performanslarından farklı bir tablo ortaya koydu. 2025 yıl sonu net kâr ve zarar rakamlarına göre Galatasaray, 608,6 milyon TL net kâr açıklayarak yılı kârla tamamlayan tek spor şirketi oldu.

Diğer üç şirket ise 2025 yılını net zararla kapattı. Fenerbahçe’nin net zararı 4,18 milyar TL, Trabzonspor’un net zararı 1,98 milyar TL, Beşiktaş’ın net zararı ise 1,33 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece spor hisselerinde bu hafta Beşiktaş kısa vadeli yükselişiyle, beş yıllık performansta Fenerbahçe, finansal sonuçlarda ise kârlılığıyla Galatasaray öne çıkan şirketler oldu.