Elektrik dağıtımı, elektrik perakende satışı, arıza onarım bakım, açma-kesme, endeks okuma, tesis yapımı ve fatura tahsilatı alanlarında faaliyet gösteren Türker VEYAŞ, sermaye piyasalarına adım attı. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, 20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla VEYAS koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Türker, Türkerler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Türker, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Didem Kirişçi, Türkerler Holding Bütçe Planlama ve Finansal Raporlama Direktörü Alev Koçyiğit, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Selim İnce, Halk Yatırım Genel Müdürü Şafak Akdaş, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Türker Vangölü Enerji Yatırımı, yürüttüğü dağıtım faaliyetleri yürüterek, üretim ile tüketim arasında kritik bir köprü rolü üstlenmektedir. Enerjinin güvenilir bir şekilde iletilmesi, ekonomik aktivitenin sürekliliği için önemlidir. Bu nedenle, Türker Vangölü Enerji Yatırımı, bölgesinin enerji altyapısına değerli yatırımlar yapmaktadır. Halka arzdan elde ettiği gelirle bu yatırımlarını daha da artıracaktır. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Türker Vangölü Enerji Yatırımına Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Güçlü şirketlerimizi sermaye piyasalarıyla buluşturmayı planlıyoruz”

Gong töreninde konuşan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Türker VEYAŞ’ın sermaye piyasalarıyla buluşmasını, şirketimizin kurumsal gelişiminde ve sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası, yarattığımız değeri yatırımcılarımızla paylaşma anlayışımızın da güçlü bir adımı olarak görüyoruz. Türkerler Holding olarak enerji üretiminden elektrik dağıtımına, gayrimenkul geliştirmeden sağlık yatırımlarına, madencilik, inşaat taahhüt ve turizmden diğer stratejik alanlara kadar geniş bir faaliyet alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımızı ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz. Bugün gongunu çaldığımız Türker VEYAŞ da bu anlayışımızın önemli şirketlerinden biridir. Bölgesine elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra altyapı yatırımları, hizmet kalitesi ve yarattığı istihdamla değer katan güçlü bir şirkettir. Halka arzı, Türkerler Holding’in gelecekteki büyüme ve kurumsallaşma stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu nedenle SPK’ya başvurusunu yaptığımız Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım ve Türkerler Global Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketleri de önümüzdeki yıl sermaye piyasalarıyla buluşacaktır. Bu önemli adımın şirketimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız, sermaye piyasalarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Sürdürülebilir büyüme için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila ise şöyle konuştu: “Türker VEYAŞ olarak, bağlı ortaklıklarımız VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Bugün yaklaşık 900 bin tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunuyor, 2 bini aşkın çalışma arkadaşımızla bölgenin enerji altyapısının gelişimine katkı sağlıyoruz. Ancak bizim yaptığımız iş, yalnızca elektriği bir noktadan diğerine ulaştırmaktan ibaret değil. Elektrik dağıtımı; hayatın devamlılığıdır, sanayinin üretmesidir, esnafın işini sürdürebilmesidir, okulların, hastanelerin, işletmelerin ve evlerin kesintisiz şekilde yaşamına devam edebilmesidir. Bu nedenle Türker VEYAŞ’ı hizmet verdiği bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli bir elektrik dağıtım şirketi olarak görüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz bölgede büyüyen şehirler, gelişen sanayi, yeni konut alanları ve değişen yaşam biçimleriyle birlikte enerji ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yeni teknolojilere kadar hayatın her alanında elektriğin önemi daha da artıyor. Bu da güçlü, modern ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir enerji altyapısını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla enerji altyapımızı güçlendirdik, hizmet kalitemizi artırdık ve operasyonel verimliliğimizi geliştirdik. Önümüzdeki dönemde de elektrik şebekesinin yenilenmesi, altyapı yatırımlarının artırılması ve akıllı şebeke teknolojilerinin daha etkin şekilde devreye alınmasıyla Türker VEYAŞ’ın hizmet kalitesini ve operasyonel gücünü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın da büyüme stratejimiz açısından önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız; Şebekemizi daha da güçlendirmek, yeni yerleşim alanlarının ve gelişen ekonominin enerji ihtiyacına daha güçlü cevap vermek, operasyonel kapasitemizi geliştirmek, teknolojiyi daha etkin kullanmak ve tüm bunları yaparken sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirmek. Bizim için en önemli gelişmelerden biri de yeni ortaklarımızın Türker VEYAŞ’a duyduğu güven. Şirketimize ve uzun vadeli büyüme hikayemize inanarak bu yolculukta bize ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bugünden sonra yatırımcılarımız da bu yolculuğun bir parçası olacak. Onlarla birlikte büyüyecek, birlikte değer yaratacak ve birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Biz bu güvenin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle bundan sonraki süreçte de daha fazla çalışarak, daha şeffaf, daha güçlü ve daha kurumsal bir yapı oluşturarak bu güvene layık olmaya devam edeceğiz. Güçlü operasyonel yapımızı, sürdürülebilir karlılık anlayışımızı ve uzun vadeli değer yaratma hedefimizi koruyarak; yatırım programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”