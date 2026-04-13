Sektör temsilcileri ve uzmanlara göre, bazı emlakçıların satış ve kiralama işlemlerinde aldıkları komisyonların tamamını resmi kayıtlara yansıtmaması, ciddi bir vergi kaybına yol açıyor.

Komisyon Var, Fatura Yok

Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre emlak danışmanlarının alım-satım işlemlerinde genellikle yüzde 2 + KDV oranında komisyon alması gerekiyor. Kiralamalarda ise bir aylık kira bedeli standart kabul ediliyor. Ancak uygulamada, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde bu komisyonların ya eksik gösterildiği ya da hiç faturalandırılmadığı iddia ediliyor.

Sektör içinden konuşan bazı isimler, “Vatandaş çoğu zaman ‘daha az ödeyeyim’ diye faturasız işlemi kabul ediyor. Emlakçı da bu durumu fırsata çeviriyor” diyerek kayıt dışılığın çift taraflı bir sorun olduğuna dikkat çekiyor.

Denetim Zayıf, Kayıt Dışı Yaygın

Uzmanlara göre, denetim mekanizmalarının yetersizliği bu sorunun büyümesine zemin hazırlıyor. Özellikle bireysel çalışan ya da küçük ölçekli ofislerde yapılan işlemlerin takibi zorlaşırken, ilan platformları üzerinden yapılan işlemler de çoğu zaman kayıt altına alınamıyor.

Vergi uzmanları, eksik beyan edilen komisyonların sadece gelir vergisi değil, aynı zamanda KDV kaybına da neden olduğunu vurguluyor. Bu durum, kamu maliyesinde önemli bir açık oluştururken, kurallara uygun çalışan emlakçılar açısından da haksız rekabet yaratıyor.

Vatandaşa da Sorumluluk Düşüyor

Uzmanlar, vatandaşların da bu süreçte daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Faturasız işlem yapılmasının kısa vadede maliyet avantajı sağlasa da uzun vadede hukuki riskler doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle kiralama ve satış sözleşmelerinde resmi belgelerin eksiksiz düzenlenmesi, olası anlaşmazlıklarda büyük önem taşıyor.