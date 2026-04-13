Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin, ASKİ su tarifelerinde değişiklik yapılmasına yönelik belediye meclisi kararını iptal etmesi sonrası açıklama yapan Gökçek, suyun temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak fiyat politikalarının vatandaş aleyhine olduğunu ileri sürdü.

Gökçek, seçim döneminde suyun ucuzlatılacağı yönünde verilen vaatleri hatırlatarak, mevcut uygulamada yüksek oranlı zamların hayata geçirildiğini iddia etti. Bilirkişi raporlarına atıfta bulunan Gökçek, konut ve iş yerlerinde yüzde 90’ın üzerinde, bazı abone gruplarında ise daha düşük oranlarda artışların tespit edildiğini öne sürdü.

Mahkeme sürecine de değinen Gökçek, su tarifelerinin maliyet esasına göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, mevcut uygulamanın bu ilkeye uymadığını savundu. Belediye yönetiminin su hizmetini gelir kaynağına dönüştürdüğünü iddia eden Gökçek, alınan kararın yargı tarafından iptal edilmesini bu açıdan önemli bulduklarını ifade etti.

Vatandaşın ekonomik yükünün arttığını ileri süren Gökçek, aynı uygulamaların sürmesi halinde konuyu yeniden yargıya taşıyacaklarını söyledi. Gökçek, açıklamasında belediye yönetimine çağrıda bulunarak, su fiyatlarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılması bekleniyor.