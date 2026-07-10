Taraflar, projenin yüzde 25'lik bölümünün yabancı yatırımcılara satılabilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Hayat Mekke Projesi için yabancı yatırımcı kararı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Bakan Murat Kurum, ilk olarak Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid bin Abdullah El-Hukeyl ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise Emlak Konut Global'in Mekke'de geliştirdiği Hayat Mekke Projesi oldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, projedeki konutların yüzde 25'inin yabancı yatırımcılara satılmasına yönelik mutabakat sağlandı. Söz konusu kararın, projeye uluslararası yatırımcı ilgisini artırması bekleniyor.

Bakan Kurum: İş birliğimiz daha da güçlenecek

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, imzalanan anlaşmanın şehir planlama, konut, altyapı, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Kurum ayrıca, Hayat Mekke Projesi'nin yabancı yatırımcılara açılması konusunda iki ülkenin ortak mutabakata vardığını ifade ederek, bu gelişmenin projenin uluslararası yatırım potansiyelini artıracağını vurguladı.

COP31 gündemi de masadaydı

Bakan Kurum'un Riyad temaslarının ikinci durağında ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında hazırladığı iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ele alındı. Görüşmede;

Temiz enerji dönüşümü,

Yeşil sanayileşme,

Sıfır Atık uygulamaları,

İklim dirençli şehirler,

Gıda güvenliği

gibi başlıklar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Kurum, Türkiye'nin deprem sonrası yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarını ve afetlere dayanıklı şehirler oluşturma vizyonunu da Suudi yetkililerle paylaştı.

Hayat Mekke Projesi uluslararası yatırımcıların radarında

Mekke'de geliştirilen Hayat Mekke Projesi'nin yabancı yatırımcılara kısmen açılması, hem Türkiye'nin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları hem de Suudi Arabistan'ın uluslararası yatırım stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, alınan kararın projeye yabancı sermaye girişini hızlandırabileceği görüşünde.