36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Programa NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, üst düzey askeri yetkililer, savunma sanayii şirketlerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

NATO'da savunma sanayi iş birliği yeni aşamaya taşınıyor

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, dünyanın hızla değişen güvenlik ortamına dikkat çekerek, NATO'nun da bu dönüşüme uyum sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Vilnius, Washington ve Lahey zirvelerinde temelleri atılan savunma sanayii iş birliği vizyonunun Ankara'da önemli bir eşiğe ulaştığını ifade eden Görgün, ittifakın geleceğinde ortak üretim ve teknoloji paylaşımının daha belirleyici hale geleceğini söyledi.

"Ankara Zirvesi, NATO tarihinde savunma sanayii alanında yeni bir sayfa açacak" diyen Görgün, müttefik ülkelerin daha güçlü bir savunma ekosistemi oluşturmak için birlikte hareket etme kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti.

Türk savunma sanayisi vitrine çıktı

Forum kapsamında Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sistemleri de uluslararası heyetlerin beğenisine sunuldu.

TUSAŞ'ın geliştirdiği platformların yanı sıra Baykar'ın insansız savaş uçağı KIZILELMA da katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Görgün, TUSAŞ'ın 50 yılı aşkın tecrübesiyle hem Türkiye'nin hem de müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik kritik projeler geliştirdiğini ifade etti.

Resepsiyonda ayrıca ortak üretim modelleri, sürdürülebilir savunma sanayii iş birlikleri ve güvenli tedarik zincirlerinin oluşturulmasının NATO'nun geleceği açısından taşıdığı stratejik önem vurgulandı.

Gökyüzünde Türk teknolojisi sahne aldı

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türk savunma sanayisinin hava platformlarının gerçekleştirdiği gösteri uçuşları oldu.

Yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, insansız savaş uçağı ANKA III, GÖKBEY genel maksat helikopteri, ATAK taarruz helikopteri ile Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gökyüzünde yeteneklerini sergiledi.

Programın en çok ilgi gören anlarından biri ise ANKA III, HÜRJET ve HÜRKUŞ'un gerçekleştirdiği kol uçuşu oldu. Gösteri, NATO ülkelerinden gelen üst düzey heyetler tarafından uzun süre alkışlandı.

Türkiye, Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu ile yalnızca ev sahibi ülke olmanın ötesine geçerek, geliştirdiği ileri teknoloji savunma sistemlerini ve uluslararası iş birliği vizyonunu NATO müttefiklerine kapsamlı şekilde tanıtma fırsatı buldu. Bu yönüyle forumun, ittifakın gelecekteki savunma sanayii politikalarına yön verecek önemli platformlardan biri olması bekleniyor.