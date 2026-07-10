Bolat, otomotiv sektörünün 2025 yılında 41,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü olduğunu söyledi.

OİB İhracat Ödülleri Töreni'nde konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) İhracat Ödülleri Töreni'nde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Programa OİB Başkanı Kemal Yazıcı, TİM Başkan Vekili Baran Çelik, ihracatçı firma yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende ihracat başarılarıyla öne çıkan firmalara ödüller verilirken, Bakan Bolat otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisine katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci sıradayız"

Türkiye'nin otomotiv üretiminde küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını vurgulayan Bolat, şu bilgileri paylaştı:

Hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sırada.

Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sırada. Otobüs üretiminde Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada.

Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada. Binek otomobil üretiminde Avrupa'da 5'inci, dünyada 13'üncü sırada.

Avrupa'da 5'inci, dünyada 13'üncü sırada. Toplam otomotiv üretiminde ise Türkiye, Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 13'üncü büyük üretim üssü konumunda.

Bolat, bu sıralamaların Türkiye'nin otomotiv sanayisinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Otomotiv ihracatı 41,5 milyar dolara ulaştı

Bakan Bolat, otomotiv sektörünün geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu söyledi.

Toplam ihracatın yüzde 15'inden fazlasını tek başına otomotiv sektörünün gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, ihracatın dağılımına ilişkin şu bilgileri verdi:

25 milyar dolar ana sanayi ihracatı,

ana sanayi ihracatı, 17,1 milyar dolar tedarik ve yan sanayi ihracatı.

Türkiye ekonomisi büyümeyi sürdürüyor

Konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bolat, ekonominin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti.

Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1 trilyon 640 milyar dolara ulaştığını kaydeden Bolat, ihracattaki artışın ekonomik büyümeye önemli katkı sağladığını ifade etti.

Haziran ihracatı rekor kırdı

Bakan Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini de paylaşarak şu açıklamalarda bulundu: