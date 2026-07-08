Forum kapsamında müttefik ülkeler ile savunma sanayii şirketleri arasında toplam değeri 50 milyar doları aşan yeni tedarik ve yatırım anlaşmaları imzalandı.

Savunma sanayiinde ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefleyen forumda; hava savunma sistemlerinden insansız platformlara, uzay teknolojilerinden stratejik ulaştırma projelerine kadar birçok kritik başlık masaya yatırıldı.

Anti-drone sistemlerine 40 milyar dolarlık yatırım

Forumun öne çıkan kararlarından biri de insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı alınan yeni önlemler oldu. NATO, ortak savunma kapasitesini artırmak amacıyla 40 milyar dolarlık anti-drone yatırım programını hayata geçireceğini açıkladı.

Program kapsamında müttefik ülkelerde anti-drone teknolojilerinin geliştirilmesi, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve ortak operasyon kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

Yeni nesil AWACS dönemi başlıyor

Toplantıda, NATO'nun uzun yıllardır kullandığı Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AWACS) filosunun yerini alacak yeni nesil hava gözetleme platformları için resmi süreç de başlatıldı.

Yeni sistemlerin, ittifakın hava sahası gözetleme, erken uyarı ve komuta-kontrol yeteneklerini gelecek yıllarda daha ileri seviyeye taşıması amaçlanıyor.

Triton İHA'ları NATO envanterine giriyor

Forumda alınan kararlar doğrultusunda NATO, istihbarat, keşif ve gözetleme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Triton insansız hava araçlarını envanterine katacağını duyurdu.

Bunun yanı sıra uzay teknolojileri, stratejik hava ulaştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve savunma sanayiinde ortak Ar-Ge ile üretim projelerinin genişletilmesine yönelik yeni iş birlikleri de gündeme geldi.

Savunma sanayiinde ortak üretim vurgusu

Ankara'daki forumda alınan kararların, NATO ülkeleri arasında savunma sanayi entegrasyonunu hızlandırması ve kritik teknolojilerde ortak üretim kapasitesini artırması bekleniyor. İmzalanan anlaşmaların, ittifakın caydırıcılık gücünü artırırken savunma sanayiinde uzun vadeli yatırım ve teknoloji paylaşımını da destekleyeceği değerlendiriliyor.