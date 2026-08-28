Elazığ, erkek ve kadın takımlarıyla su topunda gücünü gösteriyor.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, su topunda erkek ve kadın takımlarıyla profesyonel liglerde yer alıyor. Erkek Takımı Türkiye 1. Ligi'nde, Kadın Takımı ise Türkiye 2. Ligi'nde mücadele ederken, iki farklı kategorideki lig temsili Elazığ'ın su sporlarındaki gelişmiş altyapısının önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Elazığ, su topunda yalnızca sporcu yetiştiren değil, aynı zamanda farklı kategorilerde profesyonel lig düzeyinde takım bulunduran şehirlerarasında yer alıyor. Erkek ve kadın su topu takımlarının Türkiye liglerindeki mücadelesi, branşın kentte ulaştığı organizasyonel ve sportif seviyeyi ortaya koyuyor.