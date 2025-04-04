İBB’ye başlatılan ve halen süren soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin tutuklanması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstanbul halkı 1989-1994 yılları arasında Nurettin Sözen döneminde İSKİ skandalı ile benzer bir olayı yaşamıştı.

SON 25 YILDA EKONOMİK OPERASYONLAR

2000-2001 Ekonomik Krizi

1990’lı yıllarda artan kamu borcu ve yüksek enflasyon, Bankacılık sektöründeki yapısal sorunlar, IMF ile yürütülen ancak başarısız olan istikrar programları,19 Şubat 2001’de dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Başbakan Bülent Ecevit’e anayasa kitapçığı fırlatmasıyla tetiklenen siyasi kriz.

2008 Küresel Finans Krizi

ABD’de mortgage piyasasının çökmesi ve Lehman Brothers’ın iflası ile başlayan süreç ile Küresel likidite sıkışıklığı, Türkiye’nin dış finansmana bağımlılığı artırmıştı. Sonuç olarak da Türkiye’nin Ekonomik büyüme hızı yavaşlamış ve ihracat ve sanayi üretiminde daralma olmuştu.

2013 Gezi Parkı Olayları

İstanbul Gezi Parkı’nda başlayan çevreci protestoların hükümet karşıtı büyük çaplı gösterilere dönüşmesi ile olayların ülke ge neline yayılmıştı. Küresel yatırımcıların Tür kiye’de siyasi istikrarsızlık algısına kapılması sonucu; Borsa İstanbul’da sert düşüşler gerçekleşti. Döviz kurlarında ani yükseliş, TL’nin değer kaybı oluştu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin not görünümünü negatif olarak değiştirme si ile yatırımlar yavaşlamıştı.

17-25 Aralık 2013 Siyasi Krizi

17 ve 25 Aralık 2013’te bazı üst düzey bü rokrat ve iş insanlarına yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile başlatılan süreçte siyasi belirsizlik ve yatırımcı güveninin sarsıl ması sonucu; döviz kurlarında ani yüksel miş, Borsa İstanbul’da düşüş yaşanmış ve yatırımcı çıkışları artmış, ekonomik güven endeksinin gerilemesi ile de piyasalarda dalgalanma yaşanmıştı.

15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün Ak Parti iktidarını devirmeye yönelik darbe girişimi ile başlayan olaylarda; meclis ve devlet kurumlarının bombalanması gibi çok vahim olaylar yaşanmıştı. Türk halkının sokaklara dökülmesi ve darbe girişiminin bastırılması sonrasında olağanüstü hal ilan edilmişti.Türkiye ekonomisinin ağır darbe aldığı o günlerde; Borsa İstanbul’da %7’yi aşan kayıplar yaşandı. Dolar/TL’nin ani yükselişi ve finansal piyasalardaki belirsizlik oluştu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu düşürmesi ile yabancı yatırımlarda düşüşler gözlendi.

2018-2019 Kur Krizi

Donald Trump, casusluktan tutuklanan Ra hip Brunson’un ABD’ye iadesini istemiş ve sonrasında yaşanan süreçte ekonomi yeni bir dalgalanmaya girmişti. Dış borç yükünün artmış, döviz cinsinden borçlanan şirketler zor duruma düşmüştü. Enflasyon ve faizler de yükselmişti.

COVID-19 Pandemi Krizi

Dünyayı sarsan pandemi sürecinde hemen hemen her sektör büyük kayıp yaşadı. Binler ce iş yeri kapandı, şirketler maaş ödeyemez hale geldi. Devletin kapanan iş yerleri ve çalışanlara destek vermesi sonucunda bütçe açığı artmıştı. Enflasyon ve döviz kuru dalga lanmaları yine her kesimi zora sokmuştu

2021-2023 Enflasyon ve Kur Krizi

2021-2023 arası düşük faiz politikası sonucu enflasyon kontrolden çıkmıştı. TL’nin değer kaybı ve yüksek döviz kuru küresel emtia fiyatlarının yükseltmişti. Yaşanan geliş melere 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri de eklenince ekonomiye büyük yük binmişti. Günümüzde halen depremin etkilerini yaşıyoruz.

Türkiye ekonomisi karşılaştığı bunca ekonomik buhrana rağmen güçlü yapısıyla ayakta durmaya devam etmeyi başardı. Bundan sonra da başaracaktır.

Ekovitrin Nisan sayımızda da gündeme ışık tutuyoruz. Eğitim girişimcisi Ümit Kalko ile yaptığı mız ve kapağımıza taşıdığımız özel röportaj sektöre ışık tutacak. Ayrıca Nisan sayımız da; Prof. Dr. Doğan Aydal’ın “iklim” konulu makalesi de okunmaya değer.

Ramazan Bayramınızı kutluyoruz.