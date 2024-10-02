Değerli dostlar, zamanın akışına yetişmek mümkün değil. Dünyamız sürekli değişim hâlinde. Son bir yıldır Gazze’de İsrail katliamını konuşuyorduk. BM’nin 79. Genel Kurulu’nda İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma ‘dur’ deme çağrılarının sonuçlanacağına inanıyorduk, olmadı. Talepler yine ABD vetosuna takıldı. ABD İsrail’i korumak için dünya devletlerini yanlış ve tehdit içerikli bilgilerle oyalarken İsrail soykırımını sürdürüyor ve savaşı adım adım bölgeye yayıyor.

New York’ta BM Genel Kurulu’nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kürsüde boş salona konuşup dünyayı tehdit ettiği dakikalarda İsrail uçakları Beyrut’a bomba yağdırıyordu. İsrail’in savaşı bölgeye yaymak için Lübnan’da başlattığı nokta atışı suiikastler sürerken sivil insanların yaşadığı şehrin merkezi ateş altına alınmıştı. Hizbullah Lideri Nasrallah, yakın komutanları ve ekibi öldürüldü. BM’nin katliamlara karşı etkisiz kalması insanlık adına utanç verici...

Enflasyon Hız Kesti, Faiz İndirimi Kapıda

2024‘ün üçüncü çeyreğine girerken Türk ekonomisinde olumlu gelişmeler kendini göstermeye başladı. Uluslararası rating kuruluşları Türkiye’nin ülke notunu üçüncü kez yükseltti. Ekonomideki olumlu sinyaller ve enflasyondaki belirgin hız kesme sonucunda Kasım ayında TCMB’nin faiz indirimine gidebileceği konuşuluyor. Ekovitrin Ekim sayısında da iş dünyasını doğrudan ilgilendiren çok önemli araştırma dosyaları ile 2024 son çeyreğinde yaşanması muhtemel ekonominin gidişatına ışık tutmaya çalışıyor. Türkiye’de resmi verilere göre işsizlik oranlarında kısmen azalma olsa da, artık istatistiklere yansımayan genç işsizler sorunu giderek büyüyor. Özellikle üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranı çok yüksek. Gençler severek çalışacakları iş bulmada zorlanıyor. Birçok üniversite mezunu AVM’lerde tezgâhtar ya da kafelerde garson olarak günlük yaşamını devam ettirirken düzenli iş arayışları sürüyor. Gençler istihdam dostu işletmelerde gelecek arıyor.

Kuzu Grup’un Yurtdışı Başarısı

Dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasına giren 43 Türk müteahhit firması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törende ödüllendirildi. Bu firmalardan biri de Kuzu Grup. 2023’te dünyanın en büyük 250 firma listesine 121’inci, bu yıl ise 115’inci sıradan giren Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada; inşaat, geri dönüşüm, turizm, sağlık ve tekstil sektörlerinde yatırımcı, işletmeci ve müteahhit olarak Asya, Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösterdiklerini ifade ediyor.

Fuarlar ekonominin aynası

Türk ekonomisinin dış pazarlara açılmasına imkân sağlayan fuarlar, yerli ve milli markaların büyümesini sağlıyor. Geçen ay İstanbul’da düzenlenen ZUCHEX fuarında yerli ve milli firmaların binlerce yenilikçi ürünleri alıcıların beğenisine sunuldu. Bu yıl Ekim, Kasım ve Aralık aylarında devam edecek farklı sektörel fuarlar Türk ekonomisinin küresel ekonomiden aldığı payı artırmada yine önemli bir faktör olacak. İstanbul’da düzenlenen WorldFood 2024 fuarında da gıda sektörünün öncü kuruluşları bir araya geldi. Türk firmaları dünya gıda piyasasından daha fazla pay alabilmek için yabancı alıcılarla buluştu. Fuara katılan birçok işletme Anadolu’nun verimli topraklarında yöresel üretimi desteklediklerini söylediler. Ağırlıklı ihracat yapan bazı firma sahipleri, birçok çiftçiye tohum desteği verdiklerini, ürün bazlı bilgi paylaşımında bulunduklarını, bazı ürünlerin daha çok üretilmesini teşvik ettiklerini ifade ettiler. WorldFood’da katılımcı firmaların heyecan veren çabaları ve atılımları dikkat çekiciydi. Fuarda gözlemlediğimiz yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar önümüzdeki yıllarda gıda sektöründeki yerli ve milli firmalarımızın dünya pazarından daha fazla pay alacaklarına işaret ediyor. Değerli Ekovitrin okuyucuları, günün her dakikası yenilenen www.ekovitrin.com adresimizden son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz. Bunun için android telefon, tablet cihazlarda playstore veya İOS’dan Ekovitrin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Sağlıkla kalın...