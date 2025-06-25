Teklif kapsamında ekonomi ve mali yapı üzerinde etkili olacak bir dizi yeni düzenleme öngörülüyor. İşte öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanı’na geniş yetki

Kanun teklifiyle, döviz (kambiyo), menkul kıymetler, kıymetli madenler ve taşlar ile bu unsurları içeren her türlü ürün ve belgeye ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerine izin verme yetkisi Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Ayrıca bu varlıkların ticareti ve rafinaj faaliyetleri de kapsam dahilinde yer alıyor.

İzinsiz işlem yapanlara para cezası

Yukarıda belirtilen ürünlerin izinsiz olarak yurt dışına çıkarılması ya da yurda sokulması, eğer Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına girmiyorsa, idari para cezası ile karşılık bulacak. Bu cezalar, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından iki katına kadar çıkabilecek.

Yeni faaliyetler izne bağlanıyor

Döviz alım-satımı, kıymetli maden rafinajı ve Kimberley Süreci sertifikası gerektiren faaliyetlerde bulunmak isteyen kişi ya da kurumlar, bundan böyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin almak zorunda olacak. Bu adım, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve mali denetimin artırılması açısından önemli bir düzenleme olarak görülüyor.

Gelir İdaresi personeline ek mesai düzenlemesi

Teklifte, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personele verilecek ek mesai ücretlerine ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor. Bu adımın, taşrada görev yapan personelin motivasyonunu artırması bekleniyor.

Mazbut vakıf taşınmazlarına KDV istisnası

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı vakıflar ve bu kurumun yönettiği mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların devri ve teslimi KDV’den muaf tutulacak. Bu istisnanın, vakıf taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması açısından kolaylaştırıcı bir etki yaratması hedefleniyor.

ÖTV artık KDV matrahına dahil edilecek

Akaryakıt ve doğalgaz dahil bazı malların ithalatında alınan ve teminata bağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KDV matrahına dahil edilecek. Bu uygulamayla vergi yapısında şeffaflık sağlanması ve ithalat işlemlerindeki vergilendirme sisteminin sadeleştirilmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri devam ederken, söz konusu düzenlemelerin genel kurulda da tartışılarak yasalaşması bekleniyor. Ekonomi çevreleri, özellikle döviz ve kıymetli maden piyasalarına yönelik düzenlemelerin piyasada denetim gücünü artıracağını ve kayıt dışı işlemlerle mücadeleye katkı sağlayacağını ifade ediyor.