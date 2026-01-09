Kısa süre önce yayınlarını durduran Ekol TV’nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısına ilişkin ortaya atılan “kara para aklama” iddiaları yargıya taşındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın, kanalın kuruluşundan kapanış sürecine kadar olan mali yapıyı kapsadığı öğrenildi.

Soruşturma 4 İsmi Kapsıyor

Edinilen bilgilere göre soruşturmaya iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, avukat Prof. Dr. Ersan Şen ve Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru dahil edildi. Soruşturmanın, kanalın para trafiği, finansman kaynakları ve hisse devirleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Savcılığın, Ekol TV’nin ortaklık yapısı ile geçmiş dönemde yapılan mali işlemleri ayrıntılı şekilde incelediği, bazı para hareketlerinin mercek altına alındığı öne sürüldü.

Ersan Şen: “İlgim ve Bilgim Yok”

Odatv’ye açıklamada bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek, “Konuyla ilgim de yok, bilgim de yok. Ekol TV ile ticari bir ilişkim de yok” dedi.

Ekol TV Aralık 2025’te Yayınlarını Durdurmuştu

29 Nisan 2024’te yayın hayatına başlayan Ekol TV, yaşanan ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek yayınlarını sonlandırma kararı almıştı. Kanal, 22 Aralık 2025 tarihinde son yayınını gerçekleştirmişti.

Soruşturma sürecinin devam ettiği, savcılığın incelemeler sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni adımlar atabileceği belirtiliyor.