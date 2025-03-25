İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı!

Kurul, açıklamasında, "Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum ve doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" dedi.

Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, 24 Mart 2025 tarihinde Eğitim-Sen'in resmi sosyal medya hesabında, Türkiye'deki toplumsal olaylara dair kışkırtıcı bir çağrı yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Eğitim-Sen, sosyal medya üzerinden yapılan çağrının, yasal grev şartları sağlanmaksızın toplumsal olaylara yönelik kışkırtma oluşturduğunu belirten Başsavcılık, bu konuda bir inceleme başlattı.