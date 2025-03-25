Kurul, açıklamasında, "Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları olarak 25 Mart Salı hizmet üretmiyoruz. İnsan, toplum ve doğa yararına bir üniversite talebini yükseltiyoruz" dedi.

Ancak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık, 24 Mart 2025 tarihinde Eğitim-Sen'in resmi sosyal medya hesabında, Türkiye'deki toplumsal olaylara dair kışkırtıcı bir çağrı yapıldığı iddiasıyla soruşturma açıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Eğitim-Sen, sosyal medya üzerinden yapılan çağrının, yasal grev şartları sağlanmaksızın toplumsal olaylara yönelik kışkırtma oluşturduğunu belirten Başsavcılık, bu konuda bir inceleme başlattı.