Birlik, 2026 yılı için 1,5 milyar dolar, 2030 yılı için ise 2 milyar doların üzerinde ihracat hedefi belirledi.

EMİB’in 2025 yılı ihracat performansı ve 2026 hedefleri, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Toplantıda konuşan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye madencilik sektörünün 2025 yılında 6,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bu rakamın 2024 yılına göre yüzde 3 artışa işaret ettiğini söyledi.

Alimoğlu, madencilik ihracatının yaklaşık üçte birinin, yani 2 milyar dolarlık bölümünün doğal taşlardan geldiğine dikkat çekerek, “Madencilik sektörü, diğer sektörlere sağladığı girdilerle birlikte Türkiye ekonomisine yaklaşık 60 milyar dolarlık katma değer kazandırıyor. Birliğimizin 2025 yılı ihracatı ise yüzde 6 artışla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı. Bu başarıda en büyük pay, yüzde 9’luk artışla 771 milyon dolara yükselen doğal taş ihracatına ait” dedi. Doğal taşları kıymetli metal cevherleri ve feldspat ihracatı izledi.

Çin, ABD ve İspanya ilk üç sırada

EMİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Çin, ABD ve İspanya’nın ilk üçte yer aldığını belirten Alimoğlu, Çin’e ihracatın yüzde 12, ABD’ye ihracatın yüzde 7 arttığını, İspanya’ya ihracatta ise yüzde 3’lük düşüş yaşandığını ifade etti. Doğal taş özelinde ise ABD, Çin ve Fransa öne çıktı. ABD’ye doğal taş ihracatı yüzde 8 artışla 235 milyon dolara, Çin’e ihracat yüzde 29 artışla 103 milyon dolara, Fransa’ya ihracat ise yüzde 7 artışla 46 milyon dolara yükseldi.

Teşvik ve algı sorununa dikkat çekildi

Sektörün önündeki yapısal sorunlara da değinen Alimoğlu, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında, merkezi farklı illerde bulunan ocak ve tesisler için yatırım teşvik belgesi düzenlenememesinin üretim kapasitesi ve istihdamı olumsuz etkilediğini söyledi. Alimoğlu, maden sektörüne yönelik olumsuz algının da yatırım iştahını ve sosyal kabulü zayıflattığını vurguladı.

2025’te yoğun tanıtım ve ticaret heyeti çalışmaları

2025 yılında sektörü güçlendirmek adına yoğun bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürüttüklerini aktaran Alimoğlu, Las Vegas, Los Angeles, Londra, Kenya ve Meksika’ya ticaret heyetleri düzenlediklerini, Xiamen Uluslararası Doğal Taş Fuarı’na milli katılım sağladıklarını ve Marble İzmir Fuarı’nda yeni iş birliklerine zemin hazırladıklarını kaydetti. Ayrıca Güney Kore, Azerbaycan, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fransa’dan önemli alıcıların Türkiye’de ağırlandığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik projeleri 2026’da da sürecek

EMİB’in sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına da değinen Alimoğlu, 2025 yılında Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Ur-Ge Projesi’ni başlattıklarını, 2026 yılında da bu projeyi ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi. Afyon Blok Mermer Fuarı, Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması ve İngiltere’de düzenlenecek Surface Design Show Fuarı, 2026 takviminde öne çıkan etkinlikler arasında yer aldı.

Asya-Pasifik pazarına odaklanılacak

Xiamen Doğal Taş Fuarı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Alimoğlu, Avustralya, Singapur ve Vietnam başta olmak üzere Asya-Pasifik ülkelerinden ithalatçılarla Türk ihracatçıları buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Brezilya, Romanya, Sırbistan, Avustralya ve Kazakistan’a yönelik ticaret heyeti planlarının da devam ettiği açıklandı.

İhracat hedefi 2030’da 2 milyar doların üzerine çıkacak

2026 yılının seçimli genel kurul yılı olduğunu hatırlatan İbrahim Alimoğlu, bir dönem daha aday olduğunu açıklayarak, “2021 yılında 1 milyar 80 milyon dolar olan ihracatımızı 1 milyar 380 milyon dolara çıkardık. 2026’da 1,5 milyar dolar, 2030 yılında ise 2 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyoruz. Sektörümüzün doğru tanıtılması ve yasal düzenlemelerin önünü açacak şekilde geliştirilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.