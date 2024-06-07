Edirne'de Trakya Üniversitesi öğrencileri, kent içi toplu ulaşımda uygulanan öğrenci ücret tarifesine tepki gösterdi. Selimiye Meydanı karşısındaki Tarihi Belediye Binası önünde toplanan öğrenciler, ellerinde “otobüste yer yok zam var”, “araçlar benzinli şoförler içkili”, “verdiğin sözler yalan oldu”, “öğrenci dostu Edirne yersen” gibi dövizlerle zamma tepki gösterdi.

Kentte geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen belediye meclisi Haziran ayı toplantısında alınan şehir içi toplu ulaşıma yüzde 37 zam kararı tepkilere neden oldu.

Alınan karar sonrası öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya, temassız banka kartı ile binişlerde 26 liraya yükseldi.



"Seçim sürecinde verilen sözler yerine getirilmedi"

Belediye binası önünde basın açıklaması yaparak zamma tepki gösteren öğrenciler, zammın geri çekilmesini ve karardan vazgeçilmesini talep etti. Grup adına açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Eren Çam, seçim sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve gençlerin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik zorluklar için bit araya geldiklerini söyledi.

CHP'li belediye başkanı Filiz Gencan Akın'ın seçim çalışmaları döneminde gençlerle buluştuğunu ve göreve geldiğinde ulaşımda yüzde 20 indirim sözünü verdiğini hatırlatan Çam, "Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Edirne Belediye Başkanı olan Av. Filiz Gencan Akın, göreve gelir gelmez ETUS'a yüzde 37'lik bir zam yaparak biz gençleri ve Edirne halkını kandırmıştır. Ulaşımda yüzde 20 indirim bekleyen biz gençler ve kıymetli Edirne halkı, bu zam kararı ile adeta aldatıldık ve ekonomik anlamda daha da zor duruma düşürüldük. Seçim öncesi verilen sözlerin aksine, ulaşımda yüzde 37'lik bir zam yapılması, hem gençler hem de Edirne halkı için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Sayın Başkan o gün biz gençler ile buluştuğunuzda biz hayalleri değil gerçekleri konuşuyoruz, öğrencileri kandırmıyoruz yüzde 20 indirim göreve geldiğimde gelecek demiştiniz? Bu nasıl gerçek, bu nasıl doğru konuşmak?" ifadelerine yer verdi.

Tepkilerini dile getirdikleri zaman akaryakıt fiyatları ve bütçe yüzünden zam yapıldığı bilgisi ile karşılaştıklarını aktaran Çam, indirim sözü verildiği gün Edirne'de toplu taşıma ücretinin öğrenci için 11,90, mazotun 43 lira olduğunu, şimdi ise toplu taşıma ücretinin öğrenci için 16,50 lira, mazotun ise 40 lira olduğuna değindi.



"Araçlar eski ve klimasız"

Araçların eski ve klimasız olması, bazı şoförlerin sarhoş ve agresif davranışlarının da gençleri tedirgin ettiğini belirten Çam, önceliği gençler ve kadınlar olarak belirten Belediye Başkanı Akın'ın yüzde 37'lik bir zamla nasıl bir öncelik tanıdığını merak ettiklerini ifade etti. Trakya Üniversitesi öğrencileri ve Edirne halkı olarak, yapılan bu zammın geri alınmasını ve verilen sözün yerine getirilmesini talep ettiklerini vurgulayan Çam, şehir içi ulaşımda yüzde 20 indirim sözüne sadık kalınmasını istediklerini dile getirdi.