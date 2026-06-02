Ford’un Avrupa’da en çok tercih edilen binek aracı olan Puma’nın 1 milyonuncusu modelin tamamen elektrikli versiyonu Puma Gen-E oldu. Bu gelişme, Ford Otosan’ın binek araç üretimine dönüşünün ve Ford’un Avrupa’daki yeni dönemine sunduğu katkının önemli göstergelerinden biri olarak öne çıktı.







Otomotiv sektörünün lider şirketi Ford Otosan, Romanya Craiova Fabrikası’nda Ford Puma üretiminde 1 milyon adede ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2019 yılında üretimine başlanan Ford Puma; tasarımı, pratik kullanım özellikleri, verimli motor seçenekleri ve müşteri beklentilerine hızlı yanıt veren ürün yapısıyla kısa sürede Ford’un Avrupa’daki en başarılı binek modellerinden biri haline geldi.







Ford Otosan açısından bu kilometre taşı, şirketin son yıllardaki stratejik dönüşümünde özel bir yere sahip. Craiova Fabrikası’nın 2022 yılında Ford Otosan bünyesine katılmasıyla şirket, uzun bir aranın ardından binek araç üretimine yeniden adım attı. Bugün Puma’nın ulaştığı 1 milyon adetlik üretim başarısı, bu adımın Avrupa pazarındaki karşılığını somut biçimde ortaya koyuyor. Ford Puma, Avrupa’da Ford’un en çok tercih edilen binek aracı olarak markanın binek araç portföyünde güçlü bir rol üstleniyor. Özellikle Birleşik Krallık pazarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken model, müşteri tercihi ve ürün algısı açısından Ford’un Avrupa’daki en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.







1 milyonuncu Puma, tamamen elektrikli Puma Gen-E oldu







1 milyonuncu Ford Puma’nın tamamen elektrikli Puma Gen-E olması ise bu başarıya ayrı bir anlam kazandırıyor. Puma ürün ailesi; içten yanmalı motorlardan mild-hybrid seçeneklere ve bugün tamamen elektrikli Gen-E versiyonuna uzanan yolculuğuyla otomotiv sektöründeki dönüşümü net biçimde yansıtıyor. Craiova’da üretilen Puma Gen-E, aynı zamanda Romanya’da üretilen ilk yüzde 100 elektrikli otomobil olarak ülkenin otomotiv sanayisi için de tarihi bir önem taşıyor.







Güven Özyurt: “1 milyonuncu Puma’nın tamamen elektrikli Gen-E olması, Ford Otosan’ın üretim gücünü, esnekliğini ve elektrifikasyon kabiliyetini çok güçlü biçimde ortaya koyuyor.”







Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Craiova Fabrikamızda 1 milyonuncu Ford Puma’yı üretmek, Ford Otosan için büyük bir gurur. Puma, Avrupa’da Ford’un en çok tercih edilen binek aracı olarak müşterilerle güçlü bir bağ kurmayı başarmış çok özel bir model. Bizim açımızdan bu başarı, Ford Otosan’ın binek araç üretimine dönüşünün ne kadar doğru ve stratejik bir adım olduğunu gösteriyor.







Bugün Ford Otosan olarak Türkiye ve Romanya’daki üretim ağımızla Ford’un Avrupa stratejisinde önemli bir rol üstleniyoruz. Ticari araçlardaki liderlik mirasımızı, binek araç üretimindeki yetkinliğimiz ve elektrifikasyon kabiliyetimizle tamamlıyoruz. 1 milyonuncu Puma’nın tamamen elektrikli Gen-E olması da bu yolculuğun geleceğe dönük yönünü çok güçlü biçimde simgeliyor.”







İlk Puma ile 1 milyonuncu Puma yan yana geldi







Craiova Fabrikası’nda gerçekleşen kutlamada, fabrikada üretilen ilk Ford Puma ile 1 milyonuncu Ford Puma Gen-E bir araya getirildi. Bu özel buluşma, modelin altı yılı aşkın sürede geçirdiği dönüşümü ve Ford Otosan’ın değişen müşteri beklentilerine uyum sağlayan üretim yaklaşımını sembolik biçimde ortaya koydu. Kutlamada ayrıca Ford’un performans ve motor sporları mirasını temsil eden Puma Rally1 de yer aldı.







Craiova: Ford’un Avrupa’daki stratejik üretim merkezlerinden biri







Ford Otosan Craiova Fabrikası, bugün Ford Puma’nın içten yanmalı ve tamamen elektrikli Puma Gen-E versiyonlarını üreterek Ford’un Avrupa binek araç stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. Fabrika, Ford Otosan’ın Türkiye’deki güçlü üretim ve mühendislik birikimini Romanya’daki sanayi kabiliyetiyle buluşturarak şirketin Avrupa’daki üretim gücünü daha da ileri taşıyor.







Craiova Fabrikası’nda ayrıca, tasarımından geliştirme süreçlerine kadar Ford Otosan mühendislerinin imzasını taşıyan Ford Courier model ailesinin üretimi de gerçekleştiriliyor. Böylece Craiova, Ford Otosan’ın hem binek araç hem de hafif ticari araç üretimindeki yetkinliğini aynı çatı altında gösteren önemli merkezlerden biri konumunda bulunuyor.







Ford Puma’nın Craiova yolculuğunda önemli dönüm noktaları:







* Haziran 2019: Yeni Ford Puma modeli resmi olarak tanıtıldı.

* Ekim 2019: Craiova Fabrikası’nda Ford Puma seri üretimi başladı.

* Eylül 2020: Ford Puma ST versiyonu tanıtıldı ve üretime alındı.

* Mart 2022: Craiova Fabrikası Ford Otosan bünyesine katıldı; Ford Otosan binek araç üretimine geri döndü.

* Şubat 2024: Yeni Nesil Ford Puma üretimi başladı.

* Aralık 2024: Tamamen elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı ve seri üretimi başladı.

* Mart 2025: Puma Gen-E müşteri teslimatları başladı.

* Mayıs 2026: Craiova Fabrikası’nda 1 milyonuncu Ford Puma üretildi.