Derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bırakan Ederson, karşılaşma sonrası oluşan yoğun tepkilerin ardından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Bunu yapmamam gerekirdi” ifadelerine yer verdi.

Hakem kararına da katılmadığını belirten Brezilyalı kaleci, pozisyonun adil yönetilmediğini savunarak, “Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum. Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum” dedi.

Ancak VAR odasına yönelik tepkisinin yanlış olduğunu kabul eden Ederson, sahadan çıkarken yaşadığı gerginliğe de değindi. Deneyimli kaleci, “Sahadan çıkarken sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım, bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle mesajını tamamladı.

Derbi sonrası gelen bu açıklama, sarı-lacivertli camiada tartışmaları bir kez daha alevlendirirken, Ederson’un performansı ve davranışları sosyal medyada geniş yankı buldu.