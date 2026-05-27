Niğde genelinde kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ya da ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Özellikle el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, acil servislerde tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğunluk oluşturan acemi kasapların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Öte yandan acil servislerde tedavileri tamamlanan bazı vatandaşlar taburcu edilirken, bayramın ilk gününde benzer vakaların gün boyunca devam edebileceği değerlendiriliyor.