Cumhuriyet Başsavcılığı, Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız hakkında tutuklama talebinde bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan ve diğer şüpheliler, 28 Şubat tarihinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfadelerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye çıkarıldı.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, belediye meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan, Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ve Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin de yer alıyor.

Savcılık, soruşturmanın kapsamı ve elde edilen deliller doğrultusunda Tanju Özcan ve diğer şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.