Kanal 7’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Şimşek, özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde bazı işletmelerin beyan ettikleri gelirlerin gerçekçi olmadığını belirtti. Bakan, “Örneğin, bir restoranın aylık ortalama brüt gelirinin sadece 20 bin lira olarak beyan edilmesi kabul edilemez” diyerek kayıt dışılıkla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Şimşek’in açıkladığı verilere göre, bazı meslek gruplarının aylık ortalama brüt gelir beyanları şu şekilde:

Aktör, aktris, dublör: 157.265 TL

Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136.900 TL

Eczacı: 66.236 TL Memurlar İçin 2026-2027 Zam Teklifi Açıklandı İçeriği Görüntüle

Özel hastane doktoru: 61.031 TL

Kuyumcu: 42.360 TL

Avukat: 33.641 TL

Restoran: 20.329 TL

Taksici: 12.961 TL

Büfe işletmecisi: 11.529 TL

Bakkal/Market: 10.149 TL

Minibüsçü: 8.954 TL

Kadın kuaförü: 4.729 TL

Erkek kuaförü: 3.633 TL

Bakan Şimşek, bu rakamların 2023’e kıyasla yükseliş gösterdiğini ancak hala düşük ve sembolik seviyelerde olduğunu vurguladı. “Kayıt dışı ekonominin en önemli göstergesi, düşük gelir beyanlarıdır. Bu alanlarda yapılacak teknolojik yatırımlar ve yapay zeka uygulamalarıyla denetimleri sıkılaştıracağız. Gelir İdaresi yeniden yapılandırılarak tüm süreçler dijitalleştirilecek” diye konuştu.

Yapay zeka algoritmaları kullanılarak sahtecilik ve gelir saklama durumlarının tespiti hedeflenirken, vatandaşların da kayıt dışı ekonomiyle mücadelede destek vermeleri istendi. Bakanlık, gelecekte bu alanda şeffaflığı artırarak, devlet gelirlerini maksimize etmeyi ve ekonomik adaleti sağlamayı amaçlıyor.