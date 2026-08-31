Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri, ekonominin büyüme performansına ilişkin önemli göstergeleri ortaya koydu.

Üretim yöntemiyle hesaplanan cari fiyatlarla GSYH, 2025'te yıllık bazda yüzde 41,6 artarak 63 trilyon 240 milyar 524 milyon TL'ye ulaştı.

GSYH'de en büyük pay imalat sanayisinin

Ekonomide yaratılan toplam katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 15,6 ile imalat sanayi aldı. Bu sektörü yüzde 12,9 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı; yüzde 9,2 ile gayrimenkul faaliyetleri takip etti.

GSYH içerisindeki en düşük pay ise hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

İnşaat 2025'in en hızlı büyüyen sektörü oldu

Sektörel büyüme rakamlarında inşaat öne çıktı. İnşaat sektörü yüzde 11 büyürken, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri yüzde 8,5, bilgi ve iletişim sektörü ise yüzde 7,9 büyüme kaydetti.

Öte yandan tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 8,5, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 5,0, hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri ise yüzde 4,2 oranında küçüldü.

Hanehalkı tüketimi yüzde 4,2 arttı

2025 yılında yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,2 yükseldi. Hanehalkı tüketiminin cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı harcamalarında en büyük payı yüzde 21,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Bunu yüzde 18 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar; yüzde 15 ile ulaştırma harcamaları izledi.

Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 1 artarken, bu harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 13,9 oldu.

Yatırımlarda yüzde 7,3'lük artış

Gayrisafi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payı yüzde 30,7 olarak kaydedildi. Söz konusu gösterge, zincirlenmiş hacim endeksine göre 2025 yılında yüzde 7,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,6 gerilerken, ithalat yüzde 4,6 yükseldi. Cari GSYH içerisinde ihracatın payı yüzde 24,7, ithalatın payı ise yüzde 25 olarak hesaplandı.

İşgücü ödemeleri yüzde 40 arttı

Gelir yöntemiyle hesaplanan GSYH verilerine göre işgücü ödemeleri 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 arttı. Brüt işletme artığı ve karma gelirdeki artış ise yüzde 41,3 oldu.

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2024'te yüzde 36,9 iken 2025'te yüzde 36,6'ya geriledi.

Buna karşılık net işletme artığı ve karma gelirin payı yüzde 43,3'ten yüzde 44,3'e yükseldi.

Kişi başına GSYH 18 bin 103 dolar

2025 yılı itibarıyla kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 714 bin 682 TL olarak gerçekleşirken, ABD doları cinsinden kişi başına gelir 18 bin 103 dolar oldu.

Böylece 2025 yılı verileri, Türkiye ekonomisinin yüzde 3,7 büyüdüğünü ve büyümede özellikle inşaat, kültür-sanat ve bilgi-iletişim sektörlerinin öne çıktığını gösterdi.