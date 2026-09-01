Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde 28 belge imzalandı. Ayrıca Pakistan'ın Lahor şehrinin 2026-2027 dönemi için Turizm ve Kültür Başkenti ilan edilmesine karar verildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Irıs Ordo Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi gerçekleştirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde düzenlenen zirveye ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı. Zirvede ŞİÖ üyesi ülkelerin karşı karşıya olduğu acil konular ele alındı. Liderler uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi, güvenliğin güçlendirilmesi ve ekonomik, kültürel ve insani iş birliğinin genişletilmesi konuları masaya yatırıldı.

28 belge imzalandı

Zirve sonunda terörle mücadele, yapay zeka, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, enerji ve diğer alanlarda iş birliğine ilişkin 28 belge imzalandı. ŞİÖ Bişkek Deklarasyonu'nun kabul edildiği zirvede imzalanan belgeler arasında ŞİÖ Şartı'na değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasına ilişkin protokol, ŞİÖ Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Yürütme Kurulu Tüzüğü, örgüte üye devletlerin güvenliğine yönelik tehdit ve sınamalarla mücadele için Evrensel Merkez Tüzüğü, ŞİÖ Devletleri Arasında Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadele İşbirliği Programı, Sentetik Uyuşturucuların Yayılmasıyla Mücadelede Önlemler Koordinasyon Merkezi Planı, Pakistan'ın Lahor şehrinin 2026-2027 ŞİÖ Kültür ve Turizm Başkenti ilan edilmesine ilişkin belgeler öne çıktı.