Listede; suç oranları, kamu güvenliği, kolluk kuvvetlerinin etkinliği, şehirdeki cezai yaptırımlar, toplumsal huzur gibi çok sayıda kriter değerlendirmeye alındı. Çalışmanın sonuçlarına göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi, 97.73 puanla dünyanın en güvenli şehri seçildi. Onu 97.53 puanla Tayvan’ın başkenti Taipei ve 97.50 puanla Katar’ın başkenti Doha izledi.

Türkiye’den Sadece Eskişehir Listede Yer Aldı

Türkiye adına ise gurur verici bir gelişme yaşandı. Eskişehir, 91.77 puanla dünyanın en güvenli 39. şehri olarak sıralamaya girdi. Aynı zamanda listeye girebilen tek Türk şehri oldu. Gerek üniversite kenti kimliği, gerekse yüksek yaşam kalitesi ve düşük suç oranlarıyla öne çıkan Eskişehir, yıllardır iç turizmde de en çok tercih edilen şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.

Avrupa’dan da Çok Sayıda Şehir Listede

Avrupa’dan ise İsviçre'nin Zürih ve Bern, Almanya'nın Münih, Hollanda’nın Groningen ve Eindhoven gibi şehirleri öne çıktı. Doğu Avrupa’dan Ljubljana (Slovenya) ve Cluj (Romanya) gibi şehirler de dikkat çeken sıralarda yer aldı.

İlk 5’te Körfez Ülkeleri Dikkat Çekti

İlk 5’e giren şehirlerin 4'ünün Körfez ülkelerinden olması, bölgedeki yüksek güvenlik önlemleri ve kamu düzeni politikalarının etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ajman, Dubai, Ras Al Khaimah ve Muscat gibi şehirler, güvenlik açısından zirveye oynayan Orta Doğu şehirleri arasında yer aldı.

Listenin İlk 5’i Şu Şekilde:

Abu Dhabi – BAE (97.73) Taipei – Tayvan (97.53) Doha – Katar (97.50) Akaryakıt, Sigara ve Alkole Otomatik ÖTV Zammı Geliyor! İçeriği Görüntüle Ajman – BAE (97.48) Dubai – BAE (97.03)

Türkiye'den listeye giren tek şehir:

39. Eskişehir – Türkiye (91.77)