Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaran videoda, açılış sahnesi Sümela Manastırı'nda çekildi. "Bize bir ekip lazım" sözleriyle başlayan tanıtım filminde, yeni transferler şehrin farklı simgeleri eşliğinde ekrana geldi.

🇹🇷🔥 Yeni ekip hazır!



Metehan Mimaroğlu x Melih Kabasakal x Samet Akaydin x Thierry Karadeniz pic.twitter.com/27Lr5Afm4Y — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 1, 2026

Serbest statüde kadroya katılan Metehan Mimaroğlu ilk tanıtılan isim olurken, Melih Kabasakal havalimanından çıkış yaptığı sahnelerle yer aldı. Samet Akaydin Papara Park'ta taraftarların karşısına çıkarken, genç futbolcu Thierry Karadeniz ise Uzungöl'e motosikletle yaptığı girişle dikkat çekti.

Videonun finalinde dört futbolcu bir hangarda buluşurken, yapay zeka destekli görsel efektler ve sinematik kurgu tanıtıma farklı bir atmosfer kattı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim alırken, bordo-mavili taraftarlar yeni transferlerin yaratıcı bir konseptle duyurulmasını olumlu yorumlarla karşıladı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hem kadrosunu güçlendirmeyi hem de taraftar heyecanını artırmayı hedefleyen bu tanıtım filmiyle dikkat çekici bir başlangıç yaptı.