Belediyenin sosyal medya hesapları ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından paylaşılan tanıtım filminde, Macron'un Lykos Yarı Maratonu'ndan haberdar edilmediği için ekibine sitem ettiği mizahi bir senaryo işlendi. Videoda Macron'un programını iptal ederek "Denizli Büyükşehir Belediyesi ile hemen iletişime geçin" talimatı vermesi, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Nous serions ravis de vous voir au semi-marathon Lykos, qui se tiendra à Pamukkale, où les traces de l’histoire rencontrent la beauté unique de la nature.



Monsieur Macron, vous êtes notre invité à Lykos. 😊 @EmmanuelMacron pic.twitter.com/eAaQTRjt1s — T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi🇹🇷 (@tcdenizlibld) July 1, 2026

Spor turizmine yaratıcı katkı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ekibi tarafından hazırlanan film, sadece mizahi yönüyle değil, aynı zamanda kentin spor turizmi potansiyelini uluslararası platformda tanıtma hedefiyle de öne çıkıyor. Kampanya kapsamında Pamukkale'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle spor organizasyonu aynı iletişim dili içinde buluşturuluyor.

Geri sayım başladı

25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek Lykos Yarı Maratonu öncesinde yayımlanan tanıtım kampanyasıyla organizasyonun uluslararası bilinirliğinin artırılması amaçlanırken, sosyal medyada elde edilen yüksek etkileşim de kampanyanın geniş kitlelere ulaştığını gösterdi. Belediye, yaratıcı tanıtım çalışmalarıyla Denizli'yi spor turizminde daha güçlü bir marka haline getirmeyi hedefliyor.