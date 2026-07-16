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Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak gösterilen Mason Greenwood'un kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Coşkulu karşılamanın ardından Greenwood, ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'nda toplanan çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, Mason Greenwood'a sevgi gösterilerinde bulundu. Yoğun güvenlik önlemleri altında terminalden çıkan İngiliz futbolcu, taraftarların tezahüratlarına karşılık vererek onlara üçlü çektirdi.

Yeni transferi havalimanında Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk, Futboldan Sorumlu Yönetici Cihan Kamer, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım karşıladı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Greenwood, bugün İstanbul'a iniş yaptı. Greenwood'u taşıyan uçak, saat 16.40 sıralarında İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ulaştı.

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