Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Hokey Federasyonu Grup Eleme Müsabakaları’nda heyecan devam ediyor. Turnuvadaki önemli sınavlarından birinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hokey Takımı, rakibini 2-0 mağlup etti.



Milli takımın sahadan zaferle ayrılmasını sağlayan golleri, Muğlalı milli hokeyci Aleyna Satılmış kaydetti. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği yüksek performansla A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulan genç golcü, Hırvatistan karşısında attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Kariyerini Muğla’nın başarılı temsilcisi Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü’nde sürdüren Aleyna Satılmış, yükselen grafiğiyle dikkat çekiyor. Genç yıldız, turnuva hazırlıkları kapsamında İsviçre ile oynanan ve millilerimizin 1-0 kazandığı hazırlık karşılaşmasında da takımımızın tek golünü atarak galibiyetin mimarı olmuştu.



Grup eleme müsabakalarında yoluna emin adımlarla devam eden A Milli Takım'da, genç yaşına rağmen sergilediği bu performansla Aleyna Satılmış, Türk hokeyinin gelecekteki en büyük gol silahlarından biri olacağını bir kez daha kanıtladı.