Peki, kendi yerel liglerinde şampiyonluğu en çok kıl payı kaçıran, yani en çok lig ikincisi olan dünya devleri hangileri? İşte resmi istatistiklerle dünya futbolunun "gümüş madalya" koleksiyonerleri:

1. Rangers (İskoçya) – Dünya Rekortmeni

Dünya futbol tarihinde yerel ligini en çok ikinci sırada bitiren takım, İskoçya'nın köklü çınarı Rangers'tır. Celtic ile girdikleri ezeli rekabette Rangers, İskoçya Premiership tarihinde 50'den fazla kez (tam 54 defa) sezonu ikinci sırada tamamlayarak bu alanda kırılması imkansız bir rekorun sahibidir.

2. Linfield (Kuzey İrlanda)

Avrupa futbolunun en dominant kulüplerinden biri olan Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield, onlarca şampiyonluğunun yanında 30'un üzerinde lig ikinciliği ile dünya sıralamasının zirvelerinde yer alıyor.

3. Benfica (Portekiz)

Portekiz'in en başarılı kulüplerinden Benfica, şampiyonluk kupaları kadar lig ikincilikleriyle de dikkat çekiyor. Porto ve Sporting Lizbon ile rekabet eden Portekiz devi, lig tarihinde tam 29 kez ikinci sırayı aldı.

4. Barcelona (İspanya)

İspanya La Liga'da Real Madrid ile yüzyılı aşkın bir süredir zirve mücadelesi veren Barcelona, şampiyonluğu en çok kıl payı kaçıran devlerden biri. Katalan ekibi, La Liga tarihinde 27 kez sezonu ikinci sırada tamamladı.

5. Fenerbahçe (Türkiye)

Türkiye Süper Lig tarihinin en çok şampiyon olan takımlarından biri olan Fenerbahçe, aynı zamanda ligi ikinci sırada bitirme konusunda da net bir lider. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig tarihinde tam 24 kez lig ikincisi olarak Türkiye'de bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

6. Juventus (İtalya)

İtalya Serie A'da en çok şampiyonluk sevinci yaşayan takım olan Juventus, zirveyi kaptırdığı dönemlerde de yerini kolay kolay bırakmıyor. "Siyah-beyazlılar", Serie A tarihinde 21 kez ligi ikinci sırada bitirdi.