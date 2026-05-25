Avrupa’nın birçok liginde 2025-2026 sezonu, futbol tarihine altın harflerle geçecek sahnelere tanıklık etti. Taraftarlarının nesiller boyu şampiyonluk göremediği, sadece geçmişteki başarı hikayeleriyle büyüyen köklü kulüpler, bu yıl dev bütçeli rakiplerini geride bırakarak zafere uzandı.

Avusturya'dan İsviçre'ye, Romanya'dan İskandinavya'ya kadar uzanan bu tarihi şampiyonluk dalgası, futbolun sadece bütçelerle değil; inanç, sabır ve doğru yapılanmayla da kazanılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

128 Yıllık FC Thun Tarihinde İlk Kez Zirvede!

Avrupa'da yılın en büyük sürprizlerinden biri İsviçre'de yaşandı. 1898 yılında kurulan ve 128 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan FC Thun, İsviçre futbolunun devlerini geride bırakarak tarihinde ilk kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

LASK Linz 61 Yıl Sonra Yeniden Doğdu

Avusturya futbolunda uzun süredir Salzburg ve Sturm Graz gibi ekiplerin gölgesinde kalan LASK Linz, tam 61 yıl süren şampiyonluk hasretine bu sezon son verdi. En son 1964-1965 sezonunda bu sevinci tadan kulüp, yarım asırdan fazla süren bekleyişin ardından taraftarlarına yeniden şampiyonluk gururu yaşattı.

Danimarka ve Romanya'da Yıllar Sonra Gelen Zafer

Danimarka ve Romanya liglerinde de bu sezon adeta yer yerinden oynadı:

Aarhus (Danimarka): Köklü kulüp, tam 40 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Craiova (Romanya): Tam 35 yıllık şampiyonluk özlemini bu sezon dindiren ekip, Romanya futbolunda yeni bir dönemin kapısını araladı.

Avrupa'da Hasreti Bitiren Kulüpler

Kulüp Ülke Şampiyonluk Özlemi / Tarihi Başarı FC Thun İsviçre 128 yıllık tarihinde İLK KEZ şampiyon! Mjallby İsveç 87 yıllık tarihinde İLK KEZ şampiyon! LASK Linz Avusturya 61 yıl sonra gelen şampiyonluk Aarhus Danimarka 40 yıl sonra gelen şampiyonluk Viking Norveç 35 yıl sonra gelen şampiyonluk Craiova Romanya 35 yıl sonra gelen şampiyonluk Levski Sofya Bulgaristan 17 yıl sonra gelen şampiyonluk Györ Macaristan 13 yıl sonra gelen şampiyonluk

İskandinavya'da Hasret Rüzgarları Bitti

İskandinav futbolunda da bu sezon ezberler tamamen bozuldu. Norveç'te Viking, 35 yıl aradan sonra lig kupasını kaldırarak taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı. İsveç'te ise 87 yıllık tarihinde daha önce hiç şampiyonluk kupası göremeyen Mjallby, devleri dize getirerek tarihindeki ilk şampiyonluğa uzandı.

Levski Sofya ve Györ Yeniden Tahtta

Doğu Avrupa'da da geleneksel güçler yıllar sonra tahtını geri aldı. Bulgaristan futbolunun lokomotiflerinden Levski Sofya, 17 yıllık uzun ve sancılı bir sürecin ardından yeniden şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Macaristan'da ise Györ, 13 yıllık aranın ardından adını yeniden zirveye yazdırdı.