Dünya genelindeki 100 medya mensubunun katılımıyla gerçekleşen oylama sonucunda, ligin en prestijli karmaları olan "Yılın En İyi 5'leri" (All-NBA Teams) resmi olarak açıklandı.

Yeni jenerasyon süper yıldızların ağırlığını koyduğu listelerde, pozisyon gözetmeksizin yapılan oylama sonucunda çok konuşulacak eşleşmeler ortaya çıktı.

Zirve Değişmedi: İlk 5'te Unutulmaz Kadro

Sezonun en iyi birinci 5'inde, bu sezon sergiledikleri dominant performanslarla takımlarını sırtlayan isimler yer aldı. Sezonun MVP ödüllü yıldızı Shai Gilgeous-Alexander ve Denver'ın durdurulamaz pivotu Nikola Jokic, 100 oyun tamamını alarak oy birliğiyle (unanimous) ilk 5'e seçilen isimler oldu.

San Antonio Spurs'ün genç devi Victor Wembanyama ise sadece 1 oyla oy birliğini kaçırarak (99 İlk Beş oyu) ilk 5'teki yerini aldı. Sakatlık süreçlerine rağmen "olağanüstü durum muafiyeti" ile listeye dahil edilen Luka Doncic ve Detroit'i şahlandıran Cade Cunningham da ilk 5'in diğer parçaları oldu.

İşte NBA'de 2025-2026 Sezonunun En İyi 5'leri:

Sezonun En İyi İlk 5'i Sezonun En İyi İkinci 5'i Sezonun En İyi Üçüncü 5'i Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Jaylen Brown (Boston Celtics) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Nikola Jokic (Denver Nuggets) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) Jamal Murray (Denver Nuggets) Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Jalen Johnson (Atlanta Hawks) Luka Doncic (Los Angeles Lakers) Kevin Durant (Houston Rockets) Jalen Duren (Detroit Pistons) Cade Cunningham (Detroit Pistons) Jalen Brunson (New York Knicks) Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Kevin Durant Tarihe Geçti, LeBron James Seriyi Bozdu

Açıklanan listelerde çok çarpıcı detaylar göze çarptı. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak Houston Rockets forması giyen Kevin Durant, en iyi ikinci 5'e seçilerek tarihi bir başarıya imza attı. Durant, NBA tarihinde 5 farklı franchise (takım) formasıyla All-NBA takımlarına seçilen ilk oyuncu olarak adını altın harflerle tarihe yazdı.

Öte yandan, ligin yeni kuralları gereği uygulanan 65 maç barajını dolduramayan Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo ve tam 21 yıldır aralıksız bu listelerde yer alan LeBron James gibi efsane isimler bu sezon kadroların dışında kaldı.

Kadro seçimleri ayrıca kontrat detaylarını da etkiledi. Detroit'in pota altı canavarı Jalen Duren, en iyi üçüncü 5'e seçilmesiyle birlikte bu yaz Pistons ile maaş limitinin %30'una kadar yükselebilecek devasa bir çaylak uzatma kontratı imzalama hakkı kazandı.