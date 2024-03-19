İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Minibüslerde İstanbulkart ile ödeme uygulamasına pilot bölge olarak seçilen Arnavutköy’de başladık” denildi.

Bu kararla birlikte İstanbulkart’ın İstanbul’da kullanılmadığı toplu taşıma aracı kalmadı.

Uygulama 10 minibüste başladı ve 55 minibüse kadar çıkacak.

Şoförler ve sürücüler bozuk para bulunmaması sorununun ortadan kalkmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Ayrıca minibüslerde indirimli aktarma tarifesi ve 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz ulaşım hakkından faydalanmasının da önü açılmış oldu.